قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتحاد شباب المصريين: زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج تعكس رفض مصر المساس بالأمن العربي

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين
ماجدة بدوى

ثمن  اتحاد شباب المصريين بالخارج،برئاسة الدكتور محمود حسين  الزيارة  التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من البحرين و السعودية، مؤكداً أنها تأتي في توقيت بالغ الحساسية لتعكس دور مصر الريادي كصمام أمان للمنطقة العربية ودور الرئيس كقائد يسعى لترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وصرح الدكتور محمود حسين، بأن هذه التحركات  "المكوكية" تبعث برسالة طمأنة واضحة للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد للعالم أجمع أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأشقاء.
 

وأضاف: " تأكيد الرئيس على أن أمن الخليج هو امتداد لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ليس مجرد شعار سياسي، بل هو عقيدة استراتيجية تترجمها القيادة السياسية إلى مواقف فعلية على أرض الواقع".
 

وحدد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي حققتها الزيارة، ومن أبرزها: تكريس مفهوم الأمن العربي المشترك في مواجهة التهديدات الإقليمية والاعتداءات غير المبررة، علاوة على ترسيخ مبدأ الدبلوماسية الاستباقية من خلال الرسائل الحاسمة التي نقلتها مصر لخفض التصعيد وحث الأطراف على المسار التفاوضي.
 

وتابع:" الزيارة أكدت وحدة الصف العربي وإظهار التلاحم بين مصر "قلب العروبة" وأشقائها في الخليج، مما يقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة الاستقرار".
 

وشدد الدكتور محمود حسين، على أن شباب مصر في الخارج يتابعون بفخر واعتزاز هذه التحركات، مؤكداً أن الاتحاد يضع كل إمكانياته وتواصله الدولي لدعم المواقف المصرية الرسمية وتوضيحها أمام المجتمع الدولي.

وأردف: "نثمن حكمة القيادة السياسية في إدارة الأزمات الإقليمية، ونجدد عهدنا كاتحاد شباب المصريين في الخارج بأن نكون سفراء لوطننا، داعمين لرؤيته الاستراتيجية التي تسعى دائماً للبناء، السلام، وحماية مقدرات الشعوب العربية".


ومن جانبه أكد الاعلامي علاء خليل ،امين عام الاتحاد ،ان  زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تؤكد للجميع أن مصر تظل دائمًا في قلب الأمة العربية، حاضرة بالفعل قبل القول، داعمة لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والتنمية، وأن دعمها أشقائها العرب


وأشار إلي أن الزيارة  تعكس أيضًا التحركات المصرية حرص الدولة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأشقاء، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المصيرية، بما يسهم في حفظ الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات السلام.

اتحاد شباب المصريين محمود حسين الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

