أخبار التكنولوجيا.. أفضل جهاز ألعاب بميزات ثورية.. واتساب يختبر ترجمة فورية للرسائل

"سامسونج" تكسر العزلة.. دعم "AirDrop" قادم لسلسلة Galaxy S26 قريبًا



كما كان متوقعاً، أكدت سامسونج للتو خططها لإطلاق دعم AirDrop عبر ميزة Quick Share من جوجل على سلسلة هواتف Galaxy S26 في المستقبل القريب.

لمحبي الجيمز ..إليك أفضل جهاز العاب بميزات ثورية



أطلقت شركة ماشينيك جهاز كمبيوتر صغير جديد للألعاب مزود بمعالج يصل إلى i9-14900HX وبطاقة رسومات RTX 5070 وذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة 32 جيجابايت



أطلقت شركة ماشينيك جهاز الكمبيوتر المصغر الجديد للألعاب “دون”، والذي يجمع بين مكونات قوية وتصميم صغير الحجم. وسيكون الجهاز متاحًا للشراء ابتداءً من 22 مارس.

منها العربية.. واتساب يختبر ترجمة فورية للرسائل تدعم 21 لغة

يعمل تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة جديدة لأجهزة iOS ستُسهّل التواصل بين اللغات بشكل كبير. فهو يُطوّر ميزة ترجمة الرسائل التلقائية التي تعمل بأمان تام دون المساس بخصوصية المستخدم.

بسعر لن تصدقه إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق في 2026

أعلنت شركة شاومي عن أول جهاز كمبيوتر محمول لها منذ أربع سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع ، والذي أطلق عليه اسم Xiaomi Book Pro 14. ويبدأ بيع الجهاز بسعر يبدأ من حوالي 1020 دولارًا.