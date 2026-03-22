مندوب أمريكيا بالأمم المتحدة: ترامب جاد في استهداف منشآت الطاقة الإيرانية

أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لشبكة «CBS»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد في تهديداته تجاه إيران، مشيرا إلى أنه قد يبدأ باستهداف إحدى أكبر محطات الطاقة الإيرانية.



وأوضح أن الإدارة الأمريكية تُبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، في إطار سعيها لتحقيق أهدافها في التعامل مع الملف الإيراني، في ظل التصعيد المتزايد بين واشنطن وطهران.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع تبادل التهديدات بين الأطراف المختلفة، ما يزيد من احتمالات اتساع نطاق المواجهة خلال الفترة المقبلة.