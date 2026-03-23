وزير الإعلام الفلسطيني: "صحاب الأرض" يؤكد الدور الحاسم لمصر في إفشال العدوان الإسرائيلي

أكد وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، أن مسلسل صحاب الأرض يعد وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، لما يقدمه من توثيق لصمود أهالي قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددًا على الدور الحاسم الذي لعبته مصر في إفشال أهداف العدوان وحماية سكان القطاع.

كواليس تصوير المسلسل

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير عبر برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة، في حلقة خاصة استضاف فيها الإعلامي عمرو الليثي النجم إياد نصار للكشف عن كواليس تصوير المسلسل الذي تصدر نسب المشاهدة في رمضان 2026.

وقال عساف: "المسلسل نجح في توثيق حجم الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق أهالينا في غزة، وفي الوقت نفسه أبرز صمودهم الأسطوري أمام العدوان. وهو يؤكد بشكل واضح الدور الكبير لمصر، التي أوقفت المخطط الإسرائيلي للتهجير وواجهت العدوان بكل الوسائل الدبلوماسية والإنسانية الممكنة".

وأضاف: "مصر لم تكتفِ بالدعم الدبلوماسي، بل ساهمت أيضًا عبر مؤتمرات مثل شرم الشيخ، ومن خلال تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، لتؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية".