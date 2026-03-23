قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف تل أبيب الليلة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمفاجآت تقضي على أي أمل في المفاوضات
45 يوما إجازة لتلك الفئات بقانون العمل الجديد
زعماء العالم يحذرون من التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية
إصابات في الوجه والأطراف.. حزب الله يدك شمال إسرائيل بالصواريخ
رغم الاعتذار .. الزمالك يوقع عقوبة صارمة ضد حارس الفريق
عماد الدين حسين: مصر تلعب دورا محوريا في خفض التصعيد وحماية الأمن القومي العربي
تحركات دبلوماسية مفاجئة.. نتنياهو ونائب ترامب يبحثان اتفاقا أمريكيا إيرانيا محتملا
سلسلة غارات جوية .. المقر الرئيسي للحرس الثوري الإيراني تحت القصف الإسرائيلي
ترامب: هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
حسام عبدالمجيد: مش هلعب في مصر إلا للزمالك
السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.. 10 أسرار روحانية عظيمة تكشف مكانتها
الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن الضابطة الشقراء التي ظهرت مع ترامب.. من هي جيسيكا فوستر؟

ترامب مع الضابطة الشقراء
أحمد أيمن

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، تحولت شابة شقراء قيل إنها ضابطة في الجيش الأميركي إلى ظاهرة رقمية خلال فترة قصيرة، بعدما ظهرت في صور متداولة إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما دفع آلاف المستخدمين إلى البحث عن هويتها وقصتها.

جيسيكا فوستر تصل إلى مليون متابع في 4 أشهر:
 

وخلال نحو أربعة أشهر فقط، تمكن حساب يحمل اسم “جيسيكا فوستر” من جذب أكثر من مليون متابع على منصة إنستجرام، مستفيداً من صور جذابة ومحتوى يوحي بأنها مجندة ضمن القوات الأميركية.

هذا بالإضافة إلى لقطات توثق مشاركتها في مناسبات رسمية وظهورها إلى جانب شخصيات بارزة. 

اقرأ أيضًا:

من هي الضابطة الشقراء؟

حصدت صور السيدة الشقراء بزيها العسكري إلى جانب مقاتلة F 22 رابتور، أو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب أيضاً، فضلاً عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آلاف الإعجابات.

المفاجأة التي صدمت المتابعين تمثلت في أن هذه الشخصية لم تكن حقيقية على الإطلاق، بل تبين أنها نتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد جرى إنشاء الصور والفيديوهات باستخدام أدوات رقمية متقدمة، ما جعلها تبدو واقعية إلى حد كبير يصعب تمييزه عن الحقيقة، وهو ما ساهم في خداع عدد كبير من المستخدمين. 

وانتشرت صور “الضابطة الشقراء” بسرعة لافتة، خاصة تلك التي ظهرت فيها إلى جانب ترامب، حيث اعتبرها البعض دليلاً على قربها من دوائر سياسية أو عسكرية مهمة، قبل أن يتضح لاحقاً أن هذه اللقطات مفبركة بالكامل. 

وفي هذا السياق، أوضح سام جريجوري، المدير التنفيذي لمنظمة Witness المعنية بتحليل الفيديوهات المزيفة، أن حالة فوستر تجسّد مدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على التضليل، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، حيث لا يوجد سجل عام يشير إلى خدمتها العسكرية، والحساب، رغم أنه غير معلَّم كذكاء اصطناعي، مليء بالمؤشرات التي تؤكد أنها ليست حقيقية.

احذر حسابات الذكاء الاصطناعي 

من جهتها، أكدت متحدثة باسم الجيش الأميركي أن الجهات المختصة لم تجد أي سجلات لفوستر، فيما أزال إنستغرام حسابها يوم الخميس الماضي لانتهاكه سياساته، وفق ما ذكر متحدث باسم ميتا.

يذكر أن أول فيديو نشرته فوستر كان في عيد الشكر، وأظهر المرأة زرقاء العينين جالسة تحت العلم الأميركي وهي ترتدي قميصاً ضيقاً.

ومنذ ذلك الحين، نشر أكثر من 50 صورة وفيديو من لقاءات لفوستر مع السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، والرئيس الأوكراني، والرئيس الروسي، ونجم كرة القدم ليونيل ميسي.

القصة سلطت الضوء على تنامي ظاهرة الحسابات الوهمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت قادرة على بناء شخصيات كاملة بمواصفات دقيقة، تشمل المظهر والسيرة الذاتية والتفاعل مع الجمهور، ما يزيد من صعوبة اكتشافها.

ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تمثل جرس إنذار بشأن مخاطر التضليل الرقمي، خاصة في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وانتشارها، إذ يمكن استخدامها للتأثير على الرأي العام أو تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب المتابعين والإعلانات.

وبحسب الخبراء، تكشف قصة “جيسيكا فوستر” كيف يمكن لصورة رقمية متقنة أن تتحول إلى “شخصية” تحصد الشهرة والملايين، رغم أنها لا وجود لها في الواقع، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الموثوقية في عالم التواصل الاجتماعي.

ترامب الضابطة الشقراء ترامب مع ضابطة شقراء جيسيكا فوستر الجيش الأمريكي الذكاء الاصطناعي

