رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة كأس العالم.. هل ينجح اتحاد الكرة في تجنيس نجم الزمالك؟

حسام حسن
حسام حسن
أحمد أيمن

تسود حالة من الجدل داخل أروقة الكرة المصرية بعد طرح مقترح مثير يقضي بتجنيس لاعب أجنبي بارز في الدوري المحلي، من أجل تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتعزيز صفوف “الفراعنة” بعناصر مميزة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المقترح يخص اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، الذي قدم مستويات لافتة منذ انضمامه للفريق، ما جعله محط أنظار المسؤولين عن المنتخب الوطني. 

هل يتم تجنيس نجم الزمالك؟

ووفقًا لمصدر داخل الجهاز الفني، فإن الفكرة طُرحت بالفعل، ولاقت قبولًا مبدئيًا من اللاعب، الذي أبدى ترحيبه بفكرة ارتداء قميص المنتخب المصري مستقبلًا. 

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع يتبناها الاتحاد المصري، تستهدف البحث عن لاعبين مزدوجي الجنسية أو أصحاب الأصول المصرية في مختلف الدوريات، بهدف استقطاب أفضل العناصر الممكنة لدعم المنتخب. 

وقد بدأت هذه السياسة تؤتي ثمارها مؤخرًا، مع نجاح ضم بعض الأسماء التي أنهت إجراءات تمثيل مصر رسميًا، وقد حدث ذلك بالفعل مع هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني.

من جانبه، يبدو المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، مقتنعًا بإمكانات اللاعب البرازيلي، خاصة في ظل قدراته الفنية والبدنية التي تجعله إضافة قوية للخط الهجومي، سواء على مستوى التسجيل أو صناعة الفرص. 

ماذا قدم خوان بيزيرا؟

استهل بيزيرا مسيرته في البرازيل عبر نادي فاسكو دا غاما، قبل أن يخوض تجربة احترافية في أوروبا مع أوليكساندريا، حيث قدم مستويات لافتة. وخلال تجربته في الدوري الأوكراني، شارك اللاعب في 42 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وتشير الأرقام إلى أن اللاعب شارك في عدد كبير من مباريات الزمالك هذا الموسم، ونجح في تسجيل عدة أهداف وصناعة أخرى، ما يعكس تأثيره الواضح داخل الفريق. 

ورغم أن فكرة تجنيس اللاعبين ليست جديدة في عالم كرة القدم، فإنها تثير دائمًا نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين، إذ يرى البعض أنها وسيلة مشروعة لتقوية المنتخبات، بينما يعتبرها آخرون ابتعادًا عن الاعتماد على المواهب المحلية.

وفي حال تم اتخاذ قرار رسمي بالمضي قدمًا في هذا الملف، فسيحتاج الأمر إلى استكمال عدد من الإجراءات القانونية، أبرزها حصول اللاعب على الجنسية المصرية واستيفاء شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل أن يصبح مؤهلًا لتمثيل المنتخب في المنافسات الرسمية.

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
