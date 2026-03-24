محافظات

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بحوض المظلة

شمس يونس

اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا ، انه في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء أحمد  الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة داخل نطاق المدينة، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

واستهدفت الحملة منطقة حوض المظلة بمدينة إسنا، حيث أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت نحو 778.5 متر، وتمثلت المخالفات في إقامة شدات خشبية وأسوار من الطوب الأبيض، في محاولة للتعدي على الأرض الزراعية والبناء بالمخالفة للقانون.

وتمت الإزالة بشكل فوري وفي المهد، مع تفكيك الشدات الخشبية وهدم الأسوار بالكامل، بما يضمن عدم عودة المخالفة مرة أخرى، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وجاءت الحملة بقيادة عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، وبمشاركة مسؤولي الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية، وسط متابعة ميدانية دقيقة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا جهودها اليومية لرصد أي متغيرات مكانية أو تعديات جديدة، والتعامل الفوري معها، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا على استمرار حملات الإزالة بشكل مكثف، وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين المنظمة للبناء حفاظًا على الصالح العام.

