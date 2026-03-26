الحكم على المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، السبت المقبل 28 مارس 2026، ثاني جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناتها على موقع يوتيوب، والتربح منها دون وجه حق.



تعود تفاصيل القضية إلى البلاغات التي تقدم بها محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات فيسبوك، إكس، إنستجرام، وتيك توك، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

وأكد الدفاع في بيان رسمي، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما جرى يُعد استيلاءًا غير مشروع واستغلالًا تجاريًا دون سند قانوني.