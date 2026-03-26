برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لإطلاق "دولة الفنون" تعيد إحياء القوة الناعمة المصرية

أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالرؤية الاستراتيجية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز دور القوى الناعمة المصرية، مؤكدًا أن توجيهاته بدراسة إطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع" على غرار "دولة التلاوة" تمثل خطوة نوعية نحو استعادة الريادة الثقافية والفنية لمصر.

وأكد الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه المبادرة تعكس إيمان الدولة العميق بأهمية الفنون والرياضة في بناء الإنسان المصري، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مختلف المجالات، بما يسهم في تشكيل وعي مجتمعي متوازن وتعزيز الهوية الوطنية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة المصرية، وخاصة الأم، يعكس تقديرًا كبيرًا لدورها المحوري داخل المجتمع، موضحًا أن وصفها بأنها "السند الذي لا ينكسر" و"العزيمة التي لا تلين" يعبر عن مكانتها الحقيقية كركيزة أساسية في بناء الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها.

وأضاف النائب أن توجيهات القيادة السياسية بشأن دور الإعلام والدراما في ترسيخ القيم الإيجابية، وعلى رأسها احترام المرأة، تمثل رسالة واضحة لصناع المحتوى بضرورة تقديم أعمال تبرز النماذج المشرفة للمرأة المصرية، وتعزز من مكانتها في المجتمع.

وثمّن الدكتور عمر الغنيمي تأكيد الرئيس على أن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو إزالة كافة التحديات التي تعيق دور المرأة في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أشاد نائب الاسكندرية. بالبعد الإنساني في توجيهات الرئيس، خاصة ما يتعلق برعاية الأيتام والتوسع في منظومة "الأسر المستقبلة"، إلى جانب الاهتمام بكبار السن وذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، بالتأكيد على أن هذه التوجهات تعكس رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري، تقوم على دعم الإبداع، وتمكين المرأة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.