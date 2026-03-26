القبض على المتهمين بالاعتداء على فتاة بشبرا الخيمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهمين بالاعتداء على فتاة في منطقة غرب شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بتداول فيديو يظهر قيام شابين بالاعتداء على الفتاة، بينما كانت في حالة عدم وعي.



وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى الفور تم تحديد المتهمين وضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن العميق بين أهالي قرية كفر علوان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب وفاة المعلم خالد عبدالمطلب، أحد رموز العملية التعليمية بمدرسة كفر الحدادين، والذي عُرف بين طلابه وزملائه بحسن الخلق والتفاني في أداء رسالته.

ولم تمضِ سوى ساعتين على رحيله، حتى لحقت به شقيقته الحاجة فاطمة عبدالمطلب، متأثرة بحزنها الشديد فور تلقيها خبر وفاته، في مشهد إنساني مؤثر يعكس قوة الترابط بينهما، ما ضاعف من حالة الأسى بين أهالي القرية الذين خيم عليهم الحزن لفقدان الشقيقين في وقت متقارب.