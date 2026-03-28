استعدادً لكأس العالم.. تعادل إنجلترا وأوروجواي وفوز هولندا على النرويج
الزمالك ينعي شقيق فاروق جعفر .. موعد ومكان العزاء
واشنطن تستعين بحاملة الطائرات يو إس إس جورج بوش في الحرب ضد إيران
4 سيارات حماية مدنية تسيطر على حريق فندق شهير في بورسعيد
الكويت.. قوة الواجب تنجح في إسقاط طائرة مسيرة وطائرة درون
مانشستر سيتي يتعرض لضربة موجعة في التوقف الدولي
خطاب رسمي من نادي إسباني لطلب التعاقد مع لاعب الأهلي خالد محمود
شوبير : الأهلي يتمسك باستمرار كامويش داخل الفريق
إيران : مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية
بعد رباعية السعودية.. إعلامي يشيد بأداء منتخب مصر وعودة عبد المنعم
ترامب: الجيش الأمريكي سحق المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل
أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد هزيمة السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا
تكنولوجيا وسيارات

تحديث ويندوز 11 الجديد KB5079391 يضيف دعم 1000 هرتز وتحسينات لخيارات الأمان و«مستكشف الملفات»

احمد الشريف

كشفت منصة Windows Latest أن مايكروسوفت بدأت في طرح التحديث الاختياري الجديد KB5079391 لنظام ويندوز 11 إصداري 24H2 و25H2، وهو تحديث غير أمني يجلب مجموعة من التحسينات الوظيفية للنظام. 

أوضحت مايكروسوفت في مستند الدعم الرسمي أن هذا التحديث يرفع رقم البناء إلى 26200.8116 و26100.8116، ويستهدف تحسين الأداء والاستقرار، مع إضافة مزايا جديدة تتعلق بالشاشات عالية التحديث والأمان وواجهة «مستكشف الملفات».

دعم معدل تحديث 1000 هرتز للشاشات المخصصة للألعاب

أوضحت Windows Latest أن التحديث KB5079391 يضيف دعمًا لمعدل تحديث يصل إلى 1000 هرتز في ويندوز 11، بشرط استخدام شاشة تدعم هذا المعدل بالفعل مثل شاشة الألعاب Acer Predator XB273U F6 التي ظهرت في CES 2026. 

أشارت المنصة إلى أن دعم 1000 هرتز يبدأ في الظهور تدريجيًا عبر طرح مرحلي من مايكروسوفت، ما يعني أن خيار 1000 هرتز قد لا يظهر فورًا في إعدادات العرض لدى جميع المستخدمين حتى بعد تثبيت التحديث، خاصة أن عدد الشاشات المتوافقة ما زال محدودًا.

أكدت تقارير تقنية أن ويندوز 11 كان يرفع في إصدارات المعاينة سقف دعم معدل التحديث إلى ما يتجاوز 1000 هرتز، وأن بعض النسخ التجريبية سمحت نظريًا بالوصول إلى 5000 هرتز، لكن الاستخدام الفعلي يظل مرتبطًا بقدرات الشاشة وبطاقة الرسوميات المتصلة بها.

تغيير مهم في Smart App Control 

أشارت Windows Latest إلى أن التحديث الجديد يجري تعديلًا مهمًا على ميزة Smart App Control، وهي ميزة أمان مدمجة في ويندوز 11 تهدف إلى منع تشغيل التطبيقات غير الموثوقة أو المشبوهة بشكل تلقائي. 

أوضحت المنصة أن ويندوز كان في السابق يفرض على المستخدم إعادة تثبيت النظام من جديد إذا أراد تغيير وضع Smart App Control بعد تفعيله أو تعطيله، بينما يتيح التحديث KB5079391 الآن تشغيل الميزة أو إيقافها مباشرة من الإعدادات دون الحاجة لأي إعادة تثبيت.

أكد مستند مايكروسوفت الرسمي أن إعدادات Smart App Control يمكن الوصول إليها من خلال «أمن ويندوز» ثم «التحكم في التطبيقات والمتصفح»، حيث يظهر خيار التحكم في الميزة وإعادة ضبطها، وهو ما يسهّل إدارة الأمان خصوصًا في بيئات العمل والشركات.

تحسينات في «مستكشف الملفات» 

أوضحت مايكروسوفت في ملاحظات الإصدار أن التحديث KB5079391 يتضمن تحسينات في طريقة عمل صفحة «الرئيسية» داخل تطبيق الإعدادات، بما يساعد على فتحها بشكل أسرع وأكثر استقرارًا من السابق. 

أشارت الشركة كذلك إلى تحسين موثوقية تنزيل التحديثات المطلوبة عندما يطلب النظام من المستخدم تثبيتها من مسار «الإعدادات» ثم «النظام» ثم «خيارات متقدمة»، لتقليل الأعطال أو أخطاء التحميل التي كانت تظهر لبعض الأجهزة.

أكدت ملاحظات الإصدار أن «مستكشف الملفات» حصل هو الآخر على تحسينات في التجربة، من بينها القدرة على فك حظر الملفات التي تم تنزيلها من الإنترنت بشكل أكثر موثوقية، بحيث يمكن معاينتها داخل «مستكشف الملفات» دون ظهور مشكلات في الأذونات أو فشل في إلغاء الحظر. 

وأشارت مايكروسوفت إلى أن التحديث يحسن أيضًا استقرار «بيئة استرداد ويندوز» عند تشغيل تطبيقات 64 بت على أجهزة بمعالجات ARM64، بحيث تعمل التطبيقات بشكل أكثر سلاسة واستجابة.

إصلاح مشكلة مع مثبت التحديثات المستقل WUSA

أعلنت مايكروسوفت في صفحة الدعم أن التحديث KB5079391 يعالج مشكلة كانت تؤثر في ويندوز 11 إصدار 25H2 عند تثبيت التحديثات باستخدام أداة Windows Update Standalone Installer المعروفة اختصارًا بـ WUSA. 

أوضحت الشركة أن هذه المشكلة كانت تؤدي إلى فشل تثبيت بعض الحزم بظهور الخطأ ERROR_BAD_PATHNAME عند النقر المزدوج على ملف ‎.msu أو تشغيل WUSA من مجلد شبكة يحتوي على أكثر من ملف تحديث واحد.

أكدت مايكروسوفت أن التحديث الجديد يصلح هذا الخلل، ويضمن عمل WUSA مع حزم التحديث التراكمية التي تحتوي على مكونات متعددة مثل مكوّن Servicing Stack، مع الإشارة إلى أن إزالة هذه المكونات بعد التثبيت تظل غير ممكنة كما هو معتاد في هذه النوعية من التحديثات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ9 مساءً من الغد

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد إعلان الموازنة الجديدة.. هل يصبح الحد الأدنى 10 آلاف جنيه؟

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس 2026

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

صورة متداولة

الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

ترشيحاتنا

المتهم

مشاجرة عنيفة داخل محل هواتف محمولة في بورسعيد

المتهمين

لهو الأطفال ينتهى بمشاجرة بالأسلحة النارية بالشرقية

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة بضائع من بائع بالشرقية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 28 مارس 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 28 مارس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 28 مارس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 28 مارس 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. عبّر بصدق عن مشاعرك

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بصدق
برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بصدق
برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بصدق

برج الثور حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. استمع لشريكك جيداً

برج الثور حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..استمع لشريكك جيداً
برج الثور حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..استمع لشريكك جيداً
برج الثور حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..استمع لشريكك جيداً

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. جدّد أسلوبك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..جدّد أسلوبك في التعبير عن الحب
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..جدّد أسلوبك في التعبير عن الحب
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..جدّد أسلوبك في التعبير عن الحب

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني

نضال الشافعي في ضيافة صدى البلد

نضال الشافعي لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية إخناتون أو خالد بن الوليد .. والسقا سبقني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد