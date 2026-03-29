طريقة عمل جلاش بيتزا سهل وسريع

يعد الجلاش من الأكلات التي يمكن تحضيرها بطرق عديدة سواء حلو او حادق

طريقة عمل الجلاش البيتزا بالخطوات

مقادير جلاش بيتزا

لفة جلاش

كوب فلفل ألوان قطع صغير

كوب جبنة موتزاريلا

كوب مشكل جبن رومي وشيدر مبشور

زيتون أسود شرائح

طماطم مفرومة

سلامي قطع صغيرة

زعتر طازج

بيضة

كوب لبن

ملعقة صغيرة باكينج بودر

فلفل أسود

زبدة

طريقة تحضير جلاش بيتزا

أدهني الجلاش بالزبدة ويرص في بايريكس

ضيفي جميع مكونات الحشو

ثم تقرر الخطوات ويدهن باللبن والبيض والفلفل الأسود والباكينج بودر ويقطع

ثم يدخل فرن ساخن حتي تمام النضج و يقدم