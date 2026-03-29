أحمد شوبير: أتعمد عدم مجاملة نجلي مصطفى إعلاميًا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه لا يمنح نجله مصطفى شوبير حقه الإعلامي بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يتعمد عدم الحديث عنه أو الإشادة به على الشاشات إلا في حدود ضيقة ودون مجاملة.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه عبر راديو أون سبورت، أنه يعترف بهذا الأمر بشكل صريح، مؤكدًا أن ملف مشاركة اللاعبين في منتخب مصر لكرة القدم هو مسؤولية الجهاز الفني فقط بقيادة حسام حسن، دون أي تدخل منه.



طلب مسئولو منتخب مصر إجراء 8 تغييرات خلال المباراة الودية أمام إسبانيا ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس العالم.

ويقام اليوم الاجتماع الفني لحسم عدد البدلاء خلال مباراة مصر وإسبانيا بجانب ألوان قمصان المنتخبين.

يبدأ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، اليوم الأحد، التحضير للمباراة الودية الثانية فى معسكر مارس الجاري أمام منتخب إسبانيا، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل 31 مارس في مدينة برشلونة، ضمن خطة الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب المصري فوزًا مستحقًا على مضيفه المنتخب السعودي برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، ليؤكد تفوقه بأداء قوي ونتيجة واضحة.