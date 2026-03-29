مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية بركة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة ٥ آخرين.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث، انقلاب السيارة على جانب الطريق، ما أدى إلى مصرع أحد مستقليها وإصابة الآخرين بكدمات وجروح متفرقة بأجسادهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



