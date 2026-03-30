ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الخيار يوميا؟

ماء الخيار - الذي يُحضّر بنقع شرائح الخيار الطازجة في الماء - مشروب منعش يروي العطش، خاصةً مع اقتراب فصل الصيف. سهل التحضير، هذا المشروب البسيط غني بالفوائد أكثر مما تتوقع. ولكن ما الذي يحدث لجسمك تحديدًا عند شرب ماء الخيار يوميًا؟

-يبدأ جسمك بالترطيب

يُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية لصحتك. إذا لم تشرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى، فقد تُصاب بالجفاف، مما قد يُسبب أعراضًا مثل التعب، وجفاف الجلد، والدوار، والتشوش الذهني.

بحسب الأطباء، تعتمد كمية الماء التي يحتاجها الجسم يومياً على العمر والوزن ومستوى النشاط البدني ومكان السكن. يحتاج معظم الأشخاص إلى ما بين 8 و 12 كوباً من الماء يومياً للحفاظ على ترطيب الجسم.

-يدعم صحة البشرة بشكل ممتاز

إذا كنتِ ترغبين ببشرة نضرة، فإن ماء الخيار يُعدّ خيارًا مثاليًا. فالخيار غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وبيتا كاروتين، والتي تُساعد على مكافحة الجذور الحرة. تناوله بانتظام يُساعد على:

يُقلل من بهتان البشرة

يُحسّن ترطيبها

يُعزز نضارتها الطبيعية

يُساعد الخيار، الغني بمضادات الأكسدة، على حماية البشرة من الالتهابات والشيخوخة المبكرة الناتجة عن جزيئات غير مستقرة تُسمى الجذور الحرة. عند وضع عصير الخيار على البشرة، يُمكنه تهدئة التهيج الناتج عن حروق الشمس.

-يُساعد في إنقاص الوزن

بما أن ماء الخيار منخفض السعرات الحرارية للغاية، فإنه يُعد بديلاً ممتازاً للمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية كالمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة. كما أن شرب ماء الخيار قبل الوجبات وعلى مدار اليوم يُساعد على كبح الشهية والحد من تناول الوجبات الخفيفة. ويُمكن أن يُفيد من خلال:

تقليل السعرات الحرارية غير الضرورية

الشعور بالشبع لفترة أطول

دعم عملية الأيض عند تناوله مع نظام غذائي متوازن

-حماية صحة العظام

يُعد الخيار مصدراً غنياً بفيتامين ك، حيث يُوفر حوالي 15% من احتياجاتك اليومية لكل كوب. ورغم أنه ليس مصدراً أساسياً، إلا أن كل كمية منه تُفيد عند إضافته إلى نظام غذائي متوازن.

يساعد فيتامين ك جسمك على إنتاج البروتينات اللازمة لعظام قوية وصحية. وللحصول على هذه الفائدة، احرص على تناول شرائح الخيار في الماء. قد لا يكون الفيتامين موجودًا بكميات كبيرة في الماء نفسه.

-يساعد على طرد السموم

يُعدّ ماء الخيار مشروبًا لطيفًا وطبيعيًا للتخلص من السموم. وبينما يقوم الكبد والكليتان بالعمليات الأساسية، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم يدعم هذه العمليات. وهذا قد:

يقلل الانتفاخ

يحسن الهضم

يساعد الجسم على التخلص من الفضلات بكفاءة

-يحافظ على استقرار ضغط الدم

يحتوي الخيار على نسبة قليلة من البوتاسيوم، مما يخفض مستويات ضغط الدم. يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد مع البول. زيادة الصوديوم ترفع ضغط الدم. كما يساعد البوتاسيوم الأوعية الدموية على الاسترخاء، مما يسهل تدفق الدم.

