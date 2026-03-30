التنسيقية تهنئ السفير نبيل فهمي بمناسبة اختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية

تُعرب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خالص تهنئتها للسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، بمناسبة اختياره بالإجماع أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، خلفًا للسيد أحمد أبو الغيط، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ165، على أن يتولى مهام منصبه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وتؤكد التنسيقية أن هذا الاختيار يعكس ثقة الدول العربية في الكفاءات الدبلوماسية المصرية ويجدد التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الجامعة.

كما تتوجه التنسيقية بخالص الشكر والتقدير إلى الدول العربية الشقيقة على إجماعها وتوافقها حول هذا الاختيار، بما يعكس الحرص على وحدة الصف العربي وتماسكه، ويعزز من آليات العمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للسفير نبيل فهمي التوفيق في أداء مهامه، وأن تسهم قيادته في تطوير أداء جامعة الدول العربية وتعزيز دورها في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من أوضاع دقيقة تتسم بتصاعد التوترات ومخالفات صارخة للقانون الدولي من قبل أطراف معتدية، واستمرار احتلال أراضٍ عربية وعرقلة حقوق الشعوب، فضلًا عن مخططات تستهدف الهيمنة وتقويض الأمن والاستقرار، وصولًا إلى تأمين مستقبل عربي أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، وتعزيز مسارات التنمية والتكامل وتنمية المصالح المشتركة بين الدول العربية.