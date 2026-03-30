نعترف بغسيل دماغنا .. جاد شويري يكشف عن سبب عدم تعليقه على الأوضاع الراهنة في لبنان

كشف الفنان اللبنانى جاد شويرى عن مفاجأة عن عدم تعليقه على الأوضاع الحالية فى لبنان.

وكتب جاد شويري عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "اللى عم يسألني ليش خففت أحكي عن الوضع...ببساطة.. التعليقات السلبية والتهديدات اللي أغلبها من لبنانيين متعبة.. بتعرفو ليش؟ لا بفهمن كنت بفكر متلهن".

وتابع :"كنت فكر الوحش الأعظم إیران... بس لما منفهم بنعرف إنه ما في أوحش من العدو المحتل قاتل الأطفال ومئات الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين وبوضوح بيقول بدو يحتل لبنان من أول تكوينه. لازم نعترف بغسيل دماغنا وانغير رأينا مثل ما صار فيا".

وأضاف :"وأصلا مش مضطر كتير أحكي لإن الكرة الأرضية فهمت وعم تحكى، إلا للأسف يللي ما بدو يفهم وبفكر إنه تغيير الرأى سقطة من هويتو وذكاه.. بالعكس".