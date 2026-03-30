القومية لعلوم البحار: تفريخ أسماك البوري صناعيًا لأول مرة في مصر

أعلن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد تحقيق إنجاز علمي متميز يتمثل في نجاح تفريخ أسماك البوري صناعيًا لأول مرة على نطاق إنتاجي داخل مصر، وذلك بالمفرخ البحري بمحطة بحوث المكس التطبيقية.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة نوعية نحو توطين تكنولوجيا الاستزراع البحري، حيث نجح الفريق البحثي في تنفيذ منظومة متكاملة للتحفيز الاصطناعي والتفريخ، وصولًا إلى تحقيق نسب إعاشة واعدة لليرقات، بما يعزز فرص التطبيق التجاري ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت النتائج أهمية أسماك البوري كأحد الأنواع الاقتصادية الواعدة، نظرًا لملاءمتها لنظم الاستزراع التجاري وقدرتها على تحقيق عائد اقتصادي مرتفع، فضلًا عن توافقها مع التوجهات الحديثة للاستزراع المستدام في ظل التغيرات المناخية.

ويعكس هذا النجاح الدور الريادي للمراكز البحثية المصرية في تطوير حلول علمية مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية.