الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سماعات لينوفو Erazer XP6 .. مميزات قوية بسعر اقتصادي

احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية أن لينوفو طرحت سماعات لاسلكية جديدة تحت اسم Erazer XP6 OWS، تستهدف بها فئة المستخدمين الذين يريدون مزيجًا بين التجربة الصوتية الجيدة والسعر المناسب.

 وأوضحت التقارير أن السماعات الجديدة تأتي بتصميم حديث وخفيف، وتقدّم مجموعة من المزايا التي تنافس بها سماعات أغلى سعرًا في السوق، خاصة لعشّاق الألعاب والمحتوى الترفيهي على الهواتف والأجهزة المحمولة.

تصميم OWS وماذا يعني؟

أوضحت المصادر أن لينوفو تعتمد في هذه الفئة على ما تسميه تصميم OWS، وهو اختصار لفكرة سماعات لاسلكية مفتوحة لا تُغلق قناة الأذن بالكامل مثل السماعات داخل الأذن التقليدية. 

وأشارت التقارير إلى أن هذا التصميم يتيح للمستخدم الاستماع للموسيقى أو الألعاب مع البقاء واعيًا بما يحدث حوله، سواء في الشارع أو أثناء التمرين أو داخل المكتب، ما يجعلها خيارًا عمليًا لمن لا يفضّلون العزل الكامل عن الضوضاء. وأكدت التقارير أن هذا التوجّه يختلف عن سماعات إلغاء الضوضاء النشطة، لأنه يركّز على الراحة وسماع المحيط، مع الحفاظ على جودة صوت مقبولة.

مميزات صوتية وتركيز على الألعاب

أشارت التقارير إلى أن سماعات Erazer XP6 OWS تأتي مضبوطة لتقديم صوت قوي مع تركيز على طبقة الجهير (الباس) والتفاصيل، لتناسب مشاهدة الأفلام وسماع الموسيقى ولعب الألعاب على الهواتف واللاب توب. 

وأوضحت مصادر متابعة أن لينوفو تستهدف بهذه السماعات خاصةَ اللاعبين، من خلال تقليل زمن الاستجابة بين الصوت والصورة قدر الإمكان، حتى لا يشعر المستخدم بتأخير مزعج بين ما يراه على الشاشة وما يسمعه في اللعبة. وأكدت التقارير أن السماعات تدعم أيضًا أوضاعًا مختلفة للصوت يمكن التبديل بينها، مثل وضع الموسيقى ووضع الألعاب، بحيث يتم ضبط الصوت بشكل يناسب طبيعة الاستخدام.

بطارية وعمر تشغيل طويل

أوضحت التقارير أن لينوفو جهزت سماعات Erazer XP6 OWS ببطارية تتيح ساعات طويلة من التشغيل المتواصل، مع إمكانية إعادة شحنها عبر الحافظة المخصّصة التي تعمل كبنك طاقة صغير للسماعات. 

وأشارت المصادر إلى أن المستخدم يمكنه الاعتماد على السماعات ليوم كامل من الاستخدام المعتدل بين المكالمات والموسيقى دون الحاجة لشحن متكرر، وهو عامل مهم في فئة السماعات الاقتصادية. كما أوضحت أن الحافظة تُشحن عبر منفذ USB-C المنتشر حاليًا في معظم الهواتف والأجهزة، ما يسهل عملية الشحن دون الحاجة إلى كابلات خاصة.

اتصال مستقر وسعر في المتناول

أكدت التقارير أن السماعات تعتمد على اتصال بلوتوث حديث لضمان استقرار الربط مع الهاتف وتقليل انقطاع الصوت أثناء الحركة أو التنقل، مع دعم الاقتران السريع بمجرد فتح الحافظة بالقرب من الجهاز المقترن مسبقًا. 

وأشارت المصادر إلى أن نقطة القوة الأبرز في Erazer XP6 OWS هي سعرها الاقتصادي، الذي يضعها في متناول شريحة واسعة من المستخدمين مقارنة بسماعات الأغلى من شركات منافسة، مع الحفاظ على مستوى مقبول من المزايا وجودة الصوت. 

وأوضحت التحليلات أن لينوفو تراهن بهذه السماعات على جذب المستخدم الذي يريد دخول عالم السماعات اللاسلكية بتجربة متوازنة وسعر معقول، دون التضحية بالتصميم العصري أو المزايا الأساسية التي باتت متوقعة في هذا النوع من المنتجات.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
