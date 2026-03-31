عمرو أديب: السيسي تحدث عن همين في إيجبس 2026

علق الإعلامي عمرو أديب، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر ومعرض ايجبس 2026.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إن :"السيسي تحدث عن همين مؤتمر ومعرض ايجبس 2026.. الأول الحرب ووجه رسالة لترامب وطلب منه ايقاف الحرب.. والثاني السيسي كان حريصاً على الاهتمام المصري بمجال الطاقة ومصر هتدفع التزاماتها".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس السيسي كان واضحا في موضوع الأزمات مصر بالتزاماتها، مشيرا إلى أن رسائل واضحة من الرئيس السيسي من هذه الكلمة في المعرض.