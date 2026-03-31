عماد الدين أديب: العملية البرية لاحتلال جزيرة خرج قد تتحول إلى فيتنام جديدة

أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد تشهد تصعيدًا خطيرًا إذا تعثرت، مشيرًا إلى وجود سيناريوهين محتملين قد يغيران مسار الأزمة.

وقال عماد الدين أديب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن السيناريو الأول يتمثل في عملية إنزال أمريكية على مجمع أصفهان النووي، أكبر المجمعات الإيرانية، بهدف نقل نحو 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم، وهو ما قد تتعامل معه إيران باعتباره احتلالًا، لتجنب الظهور بموقف الضعف أمام شعبها.

وأشار إلى أن إيران قد تتعاون ضمنيًا في مثل هذه العملية، مستشهدًا بسوابق سابقة حين أبلغت واشنطن بعض الأطراف بضرورة إخلاء قواعد في العراق وقطر قبل تنفيذ ضربات، وهو ما يعكس الفارق بين الخطاب الإيراني الشعبي والتصرفات العملية على الأرض.

وأضاف أن السيناريو الثاني يتعلق بعملية إنزال في جزيرة خرج، التي تُعد مركز تصدير النفط والغاز الإيراني، معتبرًا أن هذه المغامرة قد تكلف الولايات المتحدة خسائر بشرية كبيرة، وقد تتحول إلى "فيتنام جديدة" إذا ارتفع عدد القتلى بشكل ملحوظ.

وأشار أديب إلى أن الرأي العام الأمريكي بدأ يتساءل عن جدوى هذه الحرب، معتبرًا أنها حرب إسرائيلية تتحمل واشنطن تكلفتها، وهو ما قد يضع إدارة ترامب والجمهوريين أمام ضغوط داخلية متزايدة.