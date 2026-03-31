اشتروا عقارات وسيارات.. سقوط تجار أجهزة مغشوشة غسلوا نصف مليار جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة، حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل أكثر من نصف مليار جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.



واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وتدوين بلد منشأ غير منشأها الأصلى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الأنشطة التجارية).

قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها المذكورين بمبلغ (أكثر من نصف مليار جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.