مبادرة لا ينتظر تقدم خدمات طبية متخصصة لكبار السن بقنا ونجع حمادى

أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، مبادرة "لا ينتظر"، داخل عيادات سيدي عبد الرحيم بمحافظة قنا، ومجمع عيادات نجع حمادي – فرع جنوب الصعيد، لتقديم خدمات طبية متخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن وذوي الهمم ممن تجاوزوا سن 65 عامًا، وذلك في إطار التيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جاءت هذه المبادرة برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع التأمين الصحي بجنوب الصعيد.

وقال الدكتور محمد مصطفى، مدير عام التأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، إن المبادرة تستهدف تقديم رعاية صحية متميزة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع العمل على تسهيل الإجراءات وضمان سرعة الحصول على الخدمة الطبية دون معوقات.

وأوضح مصطفى، بأن المبادرة تشمل عددًا من التخصصات الطبية المحددة، وتبدأ مواعيد العمل من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، بما يتناسب مع تواجد الموظفين وتسهيل حصول المواطنين على الخدمة خلال هذه الفترة.

وأكد مدير عام التأمين الصحي بقنا، بأن الخدمة تشمل صرف أدوية الأمراض المزمنة لمدة شهرين، مع إتاحة الدخول دون حجز مسبق، وتوفير موظف مختص لتسهيل الإجراءات، فضلًا عن تخصيص شباك صيدلية منفصل لصرف الأدوية لكبار السن وذوي الهمم خلال نفس الفترة.

وأشار مصطفى، إلى أن الحملة تقتصر على بعض التخصصات المحددة، وليست شاملة لجميع التخصصات الطبية، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمات وفق الجدول المحدد بما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة للفئات المستهدفة.



