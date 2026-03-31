طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية وضعف تشغيل الوحدات الصحية في إدفو

تقدم النائب محمد أبو الخير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن النقص الحاد في الأدوية والأطقم الطبية، وضعف تشغيل الوحدات الصحية بمركز إدفو.

وأوضح النائب، في طلبه، أنه في إطار الدور الرقابي، وبناءً على ما ورد من شكاوى المواطنين بدائرة المركز، تبين وجود تراجع ملحوظ في مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية بمركز إدفو تعاني من نقص حاد في الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ما يضع المرضى في معاناة مستمرة ويهدد استقرار حالتهم الصحية.

كما لفت إلى وجود عجز واضح في الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، الأمر الذي يؤثر سلبًا على قدرة الوحدات الصحية على تقديم خدماتها بكفاءة، رغم اعتماد أهالي القرى والنجوع عليها بشكل أساسي، إلى جانب عدم تشغيل هذه الوحدات بكامل طاقتها.

وأضاف أن المشكلة تمتد إلى مستشفى إدفو التخصصي، في ظل وجود نقص في بعض الأدوية والأطقم الطبية، وهو ما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالب النائب بسرعة توفير الأدوية اللازمة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، وضرورة دعم الوحدات الصحية بالأطباء والأطقم التمريضية، مع العمل على تشغيلها بكامل طاقتها، لا سيما في القرى والنجوع.

كما شدد على أهمية دعم المستشفى التخصصي بالكوادر الطبية والأدوية اللازمة، مختتمًا طلبه بضرورة إحالة الموضوع إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لبحثه ومناقشته.