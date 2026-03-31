قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية وضعف تشغيل الوحدات الصحية في إدفو

النائب محمد أبو الخير
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب محمد أبو الخير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن النقص الحاد في الأدوية والأطقم الطبية، وضعف تشغيل الوحدات الصحية بمركز إدفو.

وأوضح النائب، في طلبه، أنه في إطار الدور الرقابي، وبناءً على ما ورد من شكاوى المواطنين بدائرة المركز، تبين وجود تراجع ملحوظ في مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية بمركز إدفو تعاني من نقص حاد في الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ما يضع المرضى في معاناة مستمرة ويهدد استقرار حالتهم الصحية.

كما لفت إلى وجود عجز واضح في الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، الأمر الذي يؤثر سلبًا على قدرة الوحدات الصحية على تقديم خدماتها بكفاءة، رغم اعتماد أهالي القرى والنجوع عليها بشكل أساسي، إلى جانب عدم تشغيل هذه الوحدات بكامل طاقتها.

وأضاف أن المشكلة تمتد إلى مستشفى إدفو التخصصي، في ظل وجود نقص في بعض الأدوية والأطقم الطبية، وهو ما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالب النائب بسرعة توفير الأدوية اللازمة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، وضرورة دعم الوحدات الصحية بالأطباء والأطقم التمريضية، مع العمل على تشغيلها بكامل طاقتها، لا سيما في القرى والنجوع.

كما شدد على أهمية دعم المستشفى التخصصي بالكوادر الطبية والأدوية اللازمة، مختتمًا طلبه بضرورة إحالة الموضوع إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لبحثه ومناقشته.

الأطقم الطبية الأدوية الوحدات الصحية

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
المزيد

