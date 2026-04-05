شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة.. الإفتاء توضح
حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة.. الإفتاء توضح
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة؟ حيث يوجد شخص لا يستطيع الصلاة إلا وهو جالس؛ فهل يجوز له أن يقوم بإمامة أهل بيته، ومَن يكون موجودًا معهم وهو جالس؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أنَّه يجوز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا، والناس خلفه قيامًا.

كيفية صلاة أصحاب الأعذار وسلس الريح

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤلات المتابعين حول حكم صلاة مريض سلس الريح ومدى قبولها في ظل المعاناة من الخروج المتكرر والقهري للريح أثناء أداء الفريضة، حيث أكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بالدار أن صلاة هؤلاء المرضى مقبولة شرعاً ولا حرج عليهم في ذلك أبداً.

وأوضح شلبي في فتواه أن المريض المصاب بالسلس يتوجب عليه الوضوء مرة واحدة لكل صلاة مفروضة، ومن ثم يصلي بها الفريضة وما شاء من السنن والنوافل، مشدداً على أنه حتى في حال خروج الريح منه أثناء الصلاة فإنه يكملها بانتظام وتعتبر صلاته صحيحة تماماً بإذن الله تعالى.

في سياق متصل، استعرض الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء كيفيات أداء الصلاة للمصابين بسلس البول أو الريح باعتبارهم من أصحاب الأعذار، مبيناً أن هناك طريقتين ميسرتين؛ الأولى تعتمد على تطهير موضع النجاسة بالماء والوضوء عقب الأذان مباشرة والصلاة دون الالتفات لما يطرأ عليه.

أما الطريقة الثانية التي طرحها ممدوح فتتمثل في تأخير الصلاة إلى قبيل دخول وقت الصلاة التالية بدقائق معدودة، بحيث يصلي الفريضة الأولى ثم يؤدي الثانية فور دخول وقتها مباشرة قبل حدوث ما ينقض طهارته، مؤكداً أنه لا مانع شرعاً من استخدام الحفاضات الطبية مع ضرورة التطهير والوضوء لكل وقت صلاة.

من جانبه، تطرق الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إلى مسألة الصلاة جلوساً للمرضى، مؤكداً أن القيام ركن أساسي في صلاة الفريضة لا يسقط إلا بوجود عذر طبي معتبر يمنع المريض من الوقوف، وفي حال إقرار الطبيب بذلك يجوز الجلوس مع ضرورة أداء الركوع والسجود بشكل طبيعي إذا كان قادراً عليهما.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالإشارة إلى وجود تخفيف واسع في صلاة النافلة، حيث يجوز لمن يشاء أداءها من جلوس مع الحصول على نصف الأجر في حال القدرة على القيام، أما من يجلس مضطراً بسبب العذر المرضي فإنه يحصل على الأجر كاملاً غير منقوص تفضلاً من الله ورحمة بعباده.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد

شاهد.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

دينا دياب

دينا دياب: هدفي إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة راقية تليق بتاريخه

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد