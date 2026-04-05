فرص استثمارية جديدة بأسيوط الجديدة بمواقع متميزة

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة عبر بوابة المستثمرين، تشمل قطع أراضٍ بأنشطة سكنية وتجارية وإدارية، في مواقع مميزة داخل المدينة.



وتضمنت الطروحات قطعة رقم (8) بمنطقة الحزام الأخضر بنشاط بلوك سكني، على مساحة 7016 م²، بسعر 6860 جنيهًا للمتر، بالإضافة إلى قطعة رقم (24) بمركز خدمات المدينة الرئيسي بنشاط تجاري–إداري–سكني، على مساحة 1118 م²، بسعر 23665 جنيهًا للمتر.



وأوضح الجهاز أن نسبة جدية الحجز تبلغ 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروعات تصل إلى 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

ودعا جهاز المدينة المستثمرين إلى الاطلاع على كراسة الشروط والتفاصيل الكاملة من خلال بوابة المستثمرين، والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدف دعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدينة.