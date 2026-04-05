تأجيل محاكمة عاطل المتهم بإنهاء حياة شاب في المقطم

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة ضرب شاب ما أفضى إلى موته بمنطقة المقطم إداريا لعدم حضور المتهم من محبسه.

تفاصيل القضية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين شخصين، وسقوط أحدهما قتيلًا بدائرة قسم شرطة المقطم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتل شاب متأثرًا بإصابته بعدة ضربات وطعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية تعدى فيها كل منهما على الآخر بالضرب، كما أن المتهم عبد الغفار س.، وجّه إلى المجني عليه عدة طعنات نافذة خلال المشاجرة أسقطته غارقًا في دمائه ولقي مصرعه متأثرًا بإصاباته.