3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربي
دعم الشفافية ومكافحة الفساد.. النواب يناقش مشروع قانون المحليات اليوم
بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع
نتنياهو لترامب: مستوى التعاون داخل ساحة المعركة وخارجها غير مسبوق
رياضة

نتائج منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم خارج الصالات

عبدالله هشام

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم خارج الصالات، التي نظمها الاتحاد المصري للقوس والسهم، على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 إلى 4 أبريل 2026، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأندية والهيئات الرياضية، ومنافسات قوية في جميع الفئات العمرية.

وأسفرت منافسات القوس الأولمبي عمومي رجال، عن فوز علي عبد البر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وإسماعيل عز الدين بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وبهاء علي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وأحمد الجميزي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات القوس الأولمبي عمومي سيدات، فازت ندى عزام بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وندى سلام بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ورقية محمود مطيع بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وياسمين متولي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشباب تحت 21 سنة فاز مروان أبو حمدة بالمركز الأول والميدالية الذهبية وفارس السيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية وإسماعيل زهوي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وسامر السيد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشابات تحت 21 سنة فازت جنا إسلام بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وماليكا سوان بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وروان أحمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وليلى عبد العال بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات القوس المركب للرجال عن فوز أشرف حسين بالمركز الأول والميدالية الذهبية وأحمد فخري بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ويوسف محمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وأحمد هلال بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات القوس المركب للسيدات، حصدت نورا السباعي المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت نانسي الجبيلي في المركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية، وفازت ملك سمير بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وياسمين عبد المجيد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين على حضور منافسات البطولة من أجل توزيع الجوائز على الفائزين.

وأوضح العميد هاني حسين أن البطولة من ضمن خطة لإعداد اللاعبين محليًا ودوليًا لتمثيل المنتخب المصري، بجانب كونها بطولة للحافز الرياضي بالتنسيق مع وزارتي الرياضة والتربية والتعليم.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم على أن المنتخب مقبل على المشاركة في بطولات مهمة سواء  دورة ألعاب البحر المتوسط أو المبياد الشباب في دكار.

بطولة الجمهورية قوس والسهم الاتحاد المصري للقوس والسهم اتحاد القوس والسهم منافسات القوس والسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

الشكر

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

إغلاق باب الحمام

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

شيخ الأزهر مع الدكتورة نهى عباس

الإمام الأكبر يوصي بتشكيل لجنة دائمة لثقافة أطفال الأزهر.. صور

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد