نتائج منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم خارج الصالات

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم خارج الصالات، التي نظمها الاتحاد المصري للقوس والسهم، على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 إلى 4 أبريل 2026، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأندية والهيئات الرياضية، ومنافسات قوية في جميع الفئات العمرية.

وأسفرت منافسات القوس الأولمبي عمومي رجال، عن فوز علي عبد البر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وإسماعيل عز الدين بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وبهاء علي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وأحمد الجميزي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات القوس الأولمبي عمومي سيدات، فازت ندى عزام بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وندى سلام بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ورقية محمود مطيع بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وياسمين متولي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشباب تحت 21 سنة فاز مروان أبو حمدة بالمركز الأول والميدالية الذهبية وفارس السيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية وإسماعيل زهوي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وسامر السيد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشابات تحت 21 سنة فازت جنا إسلام بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وماليكا سوان بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وروان أحمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وليلى عبد العال بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات القوس المركب للرجال عن فوز أشرف حسين بالمركز الأول والميدالية الذهبية وأحمد فخري بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ويوسف محمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وأحمد هلال بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات القوس المركب للسيدات، حصدت نورا السباعي المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت نانسي الجبيلي في المركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية، وفازت ملك سمير بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وياسمين عبد المجيد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين على حضور منافسات البطولة من أجل توزيع الجوائز على الفائزين.

وأوضح العميد هاني حسين أن البطولة من ضمن خطة لإعداد اللاعبين محليًا ودوليًا لتمثيل المنتخب المصري، بجانب كونها بطولة للحافز الرياضي بالتنسيق مع وزارتي الرياضة والتربية والتعليم.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم على أن المنتخب مقبل على المشاركة في بطولات مهمة سواء دورة ألعاب البحر المتوسط أو المبياد الشباب في دكار.