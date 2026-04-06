غدا.. محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الثلاثاء 7 أبريل 2026، محاكمة 89 متهما، في القضية رقم1290 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.