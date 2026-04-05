ضبط مصور فيديو زعم خطف صغير داخل ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام القائم على النشر -مستقل سيارة ميكروباص- بتصوير طفل يجلس بجوار قائدها، والزعم بكونه مختطف رغم تأكيد قائد السيارة وزوجته بأنه نجلهما، وما أثير من لغط بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في إطار تكذيب ما ورد بالمقطع المشار إليه.

وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء القائم على النشر، وتم تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (قائد السيارة المشار إليه، زوجته كانت تجلس بالسيارة، الطفل الظاهر بالمقطع) مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وقررا عدم صحة مضمون ما ورد بمقطع الفيديو وأن الطفل نجلهما وقدما ما يفيد ذلك (شهادة ميلاد الطفل)، واتهما ناشر المقطع بتعمد الإساءة إليهم.

تم تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو (ميكانيكي – مقيم بسيدي جابر)، وبسؤاله نفى تقدمه ببلاغ في هذا الشأن، وأقر بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه حال استقلاله السيارة عقب سماعه الطفل يستعلم عن والده، ورغم تأكيد والدي الطفل بكونه نجلهما، إلا أنه نشر المقطع على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لرفع معدلات المشاهدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.