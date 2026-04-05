قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط مصور فيديو زعم خطف صغير داخل ميكروباص بالإسكندرية

المتهم
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام القائم على النشر -مستقل سيارة ميكروباص- بتصوير طفل يجلس بجوار قائدها، والزعم بكونه مختطف رغم تأكيد قائد السيارة وزوجته بأنه نجلهما، وما أثير من لغط بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في إطار تكذيب ما ورد بالمقطع المشار إليه.

وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء القائم على النشر، وتم تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (قائد السيارة المشار إليه، زوجته كانت تجلس بالسيارة، الطفل الظاهر بالمقطع) مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وقررا عدم صحة مضمون ما ورد بمقطع الفيديو وأن الطفل نجلهما وقدما ما يفيد ذلك (شهادة ميلاد الطفل)، واتهما ناشر المقطع بتعمد الإساءة إليهم.

تم تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو (ميكانيكي – مقيم بسيدي جابر)، وبسؤاله نفى تقدمه ببلاغ في هذا الشأن، وأقر بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه حال استقلاله السيارة عقب سماعه الطفل يستعلم عن والده، ورغم تأكيد والدي الطفل بكونه نجلهما، إلا أنه نشر المقطع على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لرفع معدلات المشاهدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي سيارة ميكروباص طفل خطف طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد