الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لهذه الأسباب يجب إضافة البروتين النباتي إلى نظامك الغذائي

البروتين النباتي
البروتين النباتي
هاجر هانئ

لا يقتصر دور البروتين على بناء العضلات فحسب، بل يستخدمه الجسم أيضاً لإصلاح الأنسجة، ومكافحة الأمراض، وحتى إنتاج الهرمونات والإنزيمات. يتبادر إلى ذهن معظم الأشخاص البيض والدجاج ولحم الضأن عند سماع كلمة "بروتين"، لكن المصادر النباتية غنية بالفوائد أيضاً. ولا داعي للتخلي عن اللحوم، فإضافة المزيد من البروتين النباتي طريقة ذكية لتغذية الجسم والحفاظ على الصحة، وهي مناسبة جداً للنباتيين.

ما هو البروتين النباتي؟


تشمل البروتينات النباتية الفاصوليا والعدس والكينوا والمكسرات والبذور، وحتى بعض الخضراوات. لا بد أن بعضها جزء من نظامك الغذائي اليومي. والأفضل من ذلك، أنك لا تحصل على البروتين فقط، فهذه الأطعمة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مصادر غذائية قيّمة مقارنةً بالعديد من البروتينات الحيوانية.

يدعم صحة القلب
تتميز البروتينات النباتية بانخفاض نسبة الدهون المشبعة فيها، كما أنها خالية تماماً من الكوليسترول. وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بهذه الأطعمة ترتبط بانخفاض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، مما يعني أنك تُفيد قلبك في كل مرة تستبدل فيها لحم الضأن بالفاصوليا. كما أن الفاصوليا والمكسرات والبذور، الغنية بالدهون الصحية والألياف، تُساعد أيضاً على خفض ضغط الدم ودعم وظائف القلب.

يساعد في إدارة الوزن
تُساعد البروتينات النباتية أيضًا في إدارة الوزن. فالبقوليات والحبوب الكاملة والبذور غنية بالألياف التي تُشعرك بالشبع وتُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. غالبًا ما تكون هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، لكنها تُشبعك، لذا لن تشعر بالحرمان إذا كنت تُراقب كميات طعامك. على عكس البروتين الحيواني، تُوفر المصادر النباتية أليافًا تُحسّن حركة الأمعاء. ترتبط صحة الأمعاء ليس فقط بهضم أفضل، بل أيضًا بمناعة أقوى وحتى بمزاج أفضل.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة
يُساعد تناول المزيد من الأطعمة النباتية على الوقاية من العديد من المشاكل الصحية المزمنة، مثل داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان. فالأطعمة النباتية غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات. يُساعد العدس والحبوب الكاملة على تنظيم مستوى السكر في الدم، بينما تُقلل المكسرات والبذور من الالتهابات. كل هذه الفوائد مجتمعة تُساهم في تحسين الصحة. إضافةً إلى ذلك، يُفيد تناول المزيد من البروتينات النباتية البيئة أيضاً. فالنباتات عادةً ما تحتاج إلى كميات أقل من الماء والأرض مقارنةً بتربية الحيوانات، مما يُساهم في بيئة صحية بشكل عام. لذا، يُعدّ اختيار البروتينات النباتية، كالعدس، بدلاً من اللحوم خياراً جيداً لكوكب الأرض. لا داعي للقلق بشأن تغيير نظامك الغذائي بالكامل دفعة واحدة.

تُحدث التغييرات البسيطة فرقًا كبيرًا - أضف الحمص إلى السلطة، أو تناول زبدة الفول السوداني أو الحمص كوجبة خفيفة، أو استخدم العدس بدلًا من اللحم. نوّع مصادر البروتين لديك، مثل تناول الأرز مع الفاصوليا أو وضع الحمص على خبز الحبوب الكاملة، لتغطية جميع الأحماض الأمينية التي تحتاجها. البروتين النباتي مفيد جدًا، فهو يدعم صحة القلب، ويساعدك على الحفاظ على وزن صحي، ويُحسّن الهضم، ويُقلل من خطر الإصابة بالأمراض - كل ذلك مع مراعاة البيئة. لستَ مضطرًا لأن تصبح نباتيًا بالكامل للاستفادة من ذلك. تغييرات صغيرة ومستمرة في نظامك الغذائي ستساعدك على التمتع بصحة أفضل.

المصدر:timesnownews

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

