وزير شئون المجالس النيابية يوجه بخفض استهلاك الطاقة 50% بجميع إدارات الوزارة

بدأت وزارة شئون المجالس النيابية في تطبيق القرار الوزاري الصادر بشأن تفعيل الكتب الدورية الصادرة عن مجلس الوزراء، بخصوص ترشيد استهلاك الطاقة بكافة مشتقاتها، وتطبيق نظام العمل عن بُعد في الجهات الحكومية، بدءًا من يوم الأحد ٥ أبريل الجاري.

وقد تابع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، آليات تفعيل القرار، حيث باشر العاملون بإدارات الوزارة المختلفة مهام وظائفهم "عن بُعد"، يوم الأحد، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة والمسموح بها، ونظم التراسل الحكومي المعمول بها، وذلك بناءًا علي الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء في الشأن ذاته.

وعلى صعيد ترشيد الإنفاق العام، وجه المستشار هاني حنا، بتنفيذ صارم للإجراءات التي تضمنها القرار بخفض استهلاك الطاقة بكافة الإدارات بنسبة لا تقل عن 50%، بما يشمل كافة وسائل الطاقة من كهرباء ووقود وغاز طبيعي.

كما وجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل مصادر الطاقة فور انتهاء مواعيد العمل الرسمية، علي ان تُجري متابعة دقيقة ويومية لمعدلات استهلاك الطاقة، وإعداد تقارير دورية تُعرض عليه للتأكد من التنفيذ الأمثل للقرار، مع التشديد على إعمال قواعد المساءلة القانونية حيال أي إخلال بهذه الضوابط.

يأتي هذا القرار، الذي يُعمل به لمدة شهر، في ضوء حرص وزارة شئون المجالس النيابية على تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى الحفاظ على الموارد العامة وتخفيف الأحمال، مع الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة في إنجاز المهام الوظيفية.