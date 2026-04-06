الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير شئون المجالس النيابية يوجه بخفض استهلاك الطاقة 50% بجميع إدارات الوزارة

المستشار هاني حنا ، وزير شئون المجالس النيابية
المستشار هاني حنا ، وزير شئون المجالس النيابية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بدأت وزارة شئون المجالس النيابية في تطبيق القرار الوزاري الصادر بشأن تفعيل الكتب الدورية الصادرة عن مجلس الوزراء، بخصوص ترشيد استهلاك الطاقة بكافة مشتقاتها، وتطبيق نظام العمل عن بُعد في الجهات الحكومية، بدءًا من يوم الأحد ٥ أبريل الجاري.

وقد تابع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، آليات تفعيل القرار، حيث باشر العاملون بإدارات الوزارة المختلفة مهام وظائفهم "عن بُعد"، يوم الأحد، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة والمسموح بها، ونظم التراسل الحكومي المعمول بها، وذلك بناءًا علي الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء في الشأن ذاته.

وعلى صعيد ترشيد الإنفاق العام، وجه المستشار هاني حنا، بتنفيذ صارم للإجراءات التي تضمنها القرار بخفض استهلاك الطاقة بكافة الإدارات بنسبة لا تقل عن 50%، بما يشمل كافة وسائل الطاقة من كهرباء ووقود وغاز طبيعي.

كما وجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل مصادر الطاقة فور انتهاء مواعيد العمل الرسمية، علي ان تُجري متابعة دقيقة ويومية لمعدلات استهلاك الطاقة، وإعداد تقارير دورية تُعرض عليه للتأكد من التنفيذ الأمثل للقرار، مع التشديد على إعمال قواعد المساءلة القانونية حيال أي إخلال بهذه الضوابط.

يأتي هذا القرار، الذي يُعمل به لمدة شهر، في ضوء حرص وزارة شئون المجالس النيابية على تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى الحفاظ على الموارد العامة وتخفيف الأحمال، مع الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة في إنجاز المهام الوظيفية.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

اللحم البقري

اعرفها قبل ما تشتري .. علامات تكشف اللحمة الفاسدة

كركم

يحمي من الأمراض.. إيه الحاجات اللي ينفع تضيفها على الكركم

سلس البول

مش بس التسرب.. أعراض غير متوقعة لسلس البول

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد