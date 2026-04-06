لقاء بين رئيس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين لمناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المجلس والنقابة، خاصة ما يتعلق بشئون الصحفيين أعضاء النقابة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن المجلس يحرص على استمرار التعاون والتنسيق مع النقابة بما يسهم في تعزيز بيئة العمل الإعلامي، وترسيخ معايير المهنية والالتزام، بما يخدم صالح المجتمع ويواكب التحديات والتطورات في المجال الإعلامي.

من جانبه قال الكاتب الصحفي خالد البلشي إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بدور مهم في تنظيم المشهد الإعلامي، والحفاظ على التوازن بين حرية الصحافة ومسؤولياتها المهنية، مضيفًا أن النقابة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع المجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير المهنة.