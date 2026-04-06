الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بروفة إخلاء ناجحة بديوان عام تعليم جنوب سيناء.. إشادة بسرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات

ايمن محمد

أجرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، بعد ظهر اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل، بروفة ناجحة لتجربة إخلاء مبنى ديوان عام المديرية بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار الاستعدادات لمجابهة الأزمات والكوارث.

وجاءت البروفة في إطار التعاون والتنسيق بين مكتب المستشار العسكري بمحافظة جنوب سيناء ومديرية التربية والتعليم، حيث أوضحت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن هذه التجربة تأتي ضمن خطة تنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 165» لمجابهة الأزمات والكوارث على مستوى المحافظة.

وأضافت أن تنفيذ بروفة خطة الإخلاء تم بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها: مكتب المستشار العسكري، والحماية المدنية، ومرفق الإسعاف، ومديرية أمن جنوب سيناء، إلى جانب إدارة الأزمات والكوارث بديوان المديرية، وإدارة الأمن؛ بهدف تدريب العاملين على كيفية التصرف السليم في حالات الطوارئ.

وشهدت مديرية التربية و التعليم اليوم  زيارة ديوان عام المديرية من قبل العقيد أركان حرب مصطفى عصام الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد عزت، 

ونُفذت بروفة الإخلاء بحضور عدد من القيادات التعليمية، وتضمنت تدريب المشاركين على سرعة الاستجابة لجرس الإنذار، والتنظيم في مغادرة المكاتب عبر المسارات المحددة، والتجمع في نقاط الإخلاء الآمنة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات وتجنب التكدس أو التدافع.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن هذه التجربة تأتي في إطار حرص المؤسسة التعليمية على نشر ثقافة السلامة، وتعزيز الوعي بآليات التعامل مع الأزمات، بما يضمن الحفاظ على سلامة العاملين والطلاب.

وفي ختام البروفة، وجهت الشكر للعاملين بديوان المديرية على التزامهم وتعاونهم خلال تنفيذ التجربة، كما وجهت بضرورة إجراء بروفة مفاجئة استعدادًا للتجربة النهائية، موضحة أن التنفيذ الفعلي سيتم خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري، وفقًا للخطة الموضوعة، مع ضرورة رصد أي ملاحظات أو سلبيات والعمل على تلافيها؛ لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان داخل المنظومة التعليمية.

كما وجهت الشكر لإدارة الأمن برئاسة عزت الصغير، مدير إدارة الأمن، وإدارة الأزمات والكوارث برئاسة خالد مغربي؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة والتنظيم المتميز لبروفة .

كيا سبورتاج
 DS N°7
دايو لانوس موديل 2000
فولكس فاجن أطلس 2027
