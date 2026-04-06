تصعيد إسرائيلي مفاجئ.. أوامر إخلاء جماعي بجنوب لبنان تمهّد لسيناريو خطير

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر لسكان عشرات القرى في جنوب لبنان بمغادرة منازلهم "فوراً" والنزوح شمال نهر الزهراني.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس" "تجبر أنشطة حزب الله الجيش الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم في تلك المناطق"، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي إلحاق الأذى" بالقرى.

يأتي هذا الأمر في وقتٍ طرح فيه سياسيون إسرائيليون خططاً متزايدة الشمول لتدمير القرى اللبنانية على طول الحدود مع إسرائيل وتهجير سكانها.

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة CNN الأسبوع الماضي بأن الجيش الإسرائيلي يدرس خطة لتدمير البنية التحتية المدنية على بُعد كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة بين لبنان وشمال إسرائيل.

استنكر نواب من اليمين المتطرف الإسرائيلي تلك الخطط خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصفين إياها بأنها غير كافية، مطالبين الجيش بالنظر في طرد المدنيين اللبنانيين بشكل كامل من جنوب نهر الليطاني، وإنشاء "حدود أمنية جديدة".

ويبدو أن الأمر الصادر يوم الاثنين يتجاوز ذلك، إذ تقع جميع القرى المذكورة شمال نهر الليطاني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يعتزم تدمير قرى لبنانية و"فرض سيطرة أمنية على منطقة الليطاني"، ومنع 600 ألف لبناني نزحوا شمالًا من العودة إلى ديارهم "إلى حين ضمان سلامة وأمن سكان شمال إسرائيل".

وأضاف كاتس أن التدمير سيكون "وفقًا لنموذج رفح وخان يونس في غزة، بهدف إزالة التهديد عن المجتمعات الإسرائيلية"، في إشارة إلى مدينتين فلسطينيتين قصفتهما إسرائيل بكثافة خلال حرب غزة.