الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تحذير .. طنين الأذن مؤشر لأمراض خطيرة احذرها

طنين الاذن
طنين الاذن
اسماء محمد

يعد طنين الأذن من المشكلات الصحية الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص ولكن هل تعلم أنه عندما يصبح مزمن فإنه يكون مؤشر لأمراض خطيرة.

ونشرت  دراسة في مجلة Neuropsychiatric Disease and Treatment إعن طنين الأذن المزمن أو الأزيز المستمر مؤشر على بعض الاصابة ببعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

أجريت الدراسة على 100 شخص يعانون من طنين الأذن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وتم تقييم الباحثون شدة الأعراض باستخدام مقياس إعاقة طنين الأذن (THI)، بجانب تقييم الحالة النفسية باستخدام اختبارات متخصصة، أبرزها مقياس بيك للاكتئاب (BDI).

علاقة شدة الطنين بالحالة النفسية

كشف التحليل وجود ارتباط متوسط ثابت بين شدة طنين الأذن ومستوى الاكتئاب والقلق وحتى بعد أخذ عوامل متعددة في الاعتبار، بقيت الدرجات المرتفعة في مقياس (THI) مرتبطة بزيادة الاضطرابات النفسية، خاصة لدى مرضى طنين الأذن الشديد.

ووجد أن المرضي الذين سجلوا أكثر من 58 نقطة على مقياس (THI) كانوا أكثر عرضة للاكتئاب المتوسط إلى الشديد حوالى 3.1 مرات، وبالقلق حوالى 2.8 مرات مقارنة بغيرهم.

تفسير عصبي محتمل
يرجح العلماء أن العلاقة بين طنين الأذن والحالة النفسية تعود إلى تداخل بين شبكات عصبية مسؤولة عن معالجة الصوت والتنظيم العاطفي والتحكم المعرفي.

وكشفت الدراسة أن المصابين بطنين الأذن يعانون من تغيرات في نشاط مناطق دماغية عدة، تشمل:

القشرة السمعية
الجهاز الحوفي
الفص الجبهي
اللوزة الدماغية
الفص الجزيري
القشرة الحزامية الأمامية


وقد تسهم هذه التغيرات في تعزيز التأثير العاطفي لطنين الأذن، ما يزيد من الشعور بالانزعاج مما يساهم  على استمراره.

