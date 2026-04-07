المستلزمات الطبية تطالب بلقاء مع المالية وهيئة الشراء الموحد لمناقشة استقرار السوق

عقدت شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات وسُبل الحفاظ على استقرار سوق المستلزمات الطبية في ظل الظروف الاستثنائية العالمية خلال الفترة الحالية.

وتبادل الحضور من أعضاء مجلس إدارة الشُعبة الآراء حول عدة موضوعات من شأنها الحفاظ على استقرار سوق المستلزمات الطبية من خلال المعروض الذي يُلبي متطلبات المواطنين.

واستقرت الشُعبة على رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، لمخاطبة وزارة المالية وهيئة الشراء المُوحد، من أجل عقد لقاء مع مُمثلي الشُعبة لمناقشة سُبل وآليات الحفاظ على استقرار السوق، وصرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء المُوحد، حتى يتمكن هؤلاء الموردون من سداد التزاماتهم ومواصلة مشوارهم التجاري.



وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، إن الشُعبة تُساند الدولة فيما تراه مناسبًا من إجراءات تحافظ على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أهمية زيادة التعاون بين الشُعبة، عن طريق الغرفة، وكافة الجهات المعنية، من أجل مناقشة أي مستجدات أولًا بأول، في ظل أهمية قطاع المستلزمات الطبية على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

وأكّد "عبده" أن أهمية قطاع المستلزمات الطبية بالنسبة للمواطنين تجعلهم في لقاءات مستمرة مع الجهات المعنية لبحث أي مستجدات ومناقشة المقترحات، والحفاظ على المعروض من السلع، وتلبية احتياجات المواطنين من كافة المستلزمات الطبية، خاصة مع الظروف الاستثنائية العالمية الحالية.

وعن حالة السوق حاليًا، قال "عبده" إن سوق المستلزمات الطبية يشهد استقرارًا ملحوظًا حتى الآن، والأمور تسير في معدلاتها الطبيعية، ولكن ما نطلبه من لقاءات وزيادة في التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة هدفه استمرار الحفاظ على استقرار السوق في ظل المستجدات العالمية الحالية.