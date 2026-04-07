مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا

أعلن الناقد الرياضي أحمد جلال عن مفاجأة في تشكيل الاهلي قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد جلال عبر فيسبوك :مصطفى شوبير حارسًا للأهلي في لقاء سيراميكا كليوباترا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مساء أمس استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وسط أجواء من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق، حيث فرض الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب حالة من الانضباط الكامل قبل انطلاق مرحلة الحسم في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الساعات الأخيرة قرارات فنية وإدارية مهمة أبرزها نقل المران الختامي إلى ملعب المباراة إلى جانب حسم قائمة اللقاء بعد استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة في مقدمتها أحمد نبيل كوكا وعمرو الجزار.

وشهدت استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا قرارًا مهمًا من الجهاز الفني تمثل في نقل المران الختامي من ملعب مختار التتش إلى ملعب المقاولون العرب الذي يستضيف المباراة.

وجاء القرار بعد نقاشات داخل الجهاز الفني والإداري بمشاركة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي والقائم بأعمال المشرف العام على قطاع الكرة والذي طرح فكرة خوض التدريب الأخير على نفس أرضية الملعب الذي ستقام عليه المباراة.