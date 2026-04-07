عبد المنعم سعيد : ترامب لديه مشروع للعالم بأكمله

علق المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، على تهديدات الرئيس الامريكي ضد إيران وقرب انتهاء المهلة التي حددها لإيران من أجل إبرام اتفاق.

وقال سعيد في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" ترامب لديه مشروع للعالم بأكمله وعايز يعيد صياغة علاقة أمريكا بالعالم ".

وأضاف عبد المنعم سعيد :" ترامب أتى إلى الشرق الأوسط من أجل الحصول على النفط والمعادن النادرة وإسرائيل كانت الدافع الرئيسي لترامب كي يأتي للشرق الاوسط والعمل على تغيير شكله المنطقة ".

وتابع عبد المنعم سعيد :" إيران تقف عقبة في وجه إسرائيل وأمريكا لأنها لديها أذرع مسلحة في المنطقة بأكملها ".

وأكمل عبد المنعم سعيد :" إسرائيل دخلت عناصر من الموساد والمخابرات داخل إيران وهناك اختراق أمني كبير داخل إيران"، مضيفا:" ترامب غير البنية المؤسسية داخل البيت الأبيض ".



