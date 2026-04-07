الإدريسي: أزمة الطاقة الحالية الأكبر في التاريخ.. وأسعار النفط قد ترتفع إلى 200 دولار

حذر الخبير الاقتصادي علي الإدريسي من التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن العالم يمر بأزمة طاقة تُعد الأكبر في التاريخ الحديث، والتي تركت آثارها السلبية على جميع المؤشرات الاقتصادية، بدءًا من معدلات التضخم مرورًا بأسواق الأسهم ووصولًا إلى سوق العمل.

كما نبه الإدريسي إلى تأثير هذه الأزمات المتتالية على الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الاقتصاد المصري.

وأوضح الإدريسي، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن العالم يفقد حاليًا أكثر من 12 مليون برميل نفط يوميًا، وهو رقم يتجاوز مجموع الفاقد خلال أكبر أزمات الطاقة في عامي 1973 و1979، حيث كان الفاقد حينها نحو 5 ملايين برميل يوميًا لكل أزمة.

وأشار إلى أن توترات مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، إضافةً إلى تدمير البنية التحتية والمصافي البترولية في بعض المناطق وفرض العقوبات على دول منتجة، كلها عوامل ساهمت في تعطيل تدفق النفط والغاز عالميًا.

وحذر الإدريسي من السيناريوهات المتشائمة لأسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 50%، وارتفع سعر النفط من 77 دولارًا إلى 115 دولارًا للبرميل، مع توقعات تشير إلى إمكانية وصوله إلى 150 دولارًا، وربما حتى 200 دولار في أسوأ الأحوال، مما يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي.