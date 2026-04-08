حزب الاتحاد: مصر تقود جهود التهدئة ووقف الحرب يعزز الأمن القومي العربي

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن إعلان وقف إطلاق النار الأخير يمثل خطوة استراتيجية ضرورية لاستعادة الاستقرار الإقليمي، وفتح المجال أمام مبادرات سياسية شاملة تهدف إلى تخفيف تداعيات النزاع على شعوب الدول العربية.

وأضاف سيف، أن أي مسار للتهدئة يحتاج إلى جهد دبلوماسي مركز ومنسق، مشيدًا بالدور الفاعل لمصر منذ بداية الأزمة في تقريب وجهات النظر ووقف التصعيد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة دول الخليج التي تحظى بدعم القاهرة المستمر.

وشدد نائب رئيس حزب الاتحاد على أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في الاجتماعات الإقليمية والدولية الأخيرة، ما ساهم بشكل مباشر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية المصرية.

وأشار سيف إلى أن القاهرة تحركت على كل المستويات لدعم دول الخليج، مع الإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول المنطقة التي تعرضت لأي تهديدات، في رسالة تؤكد الالتزام الكامل بمساندة الأشقاء والحفاظ على أمن واستقرار الخليج، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأوضح سيف أن البرلمان المصري سجل موقفًا موحدًا يدعم الأمن الإقليمي من خلال بيانات واضحة ترفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية، مؤكدًا أن التضامن العربي ووحدة الصف تعزز فرص الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مواجهة كل التحديات.