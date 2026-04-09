الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 420 ألف سيارة فورد لهذا السبب
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن أطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلي 422 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تتعلق بمساحات الزجاج الأمامي .

طرازات فورد المعنية بالاستدعاء

ويشمل الاستدعاء عدد 422.613 سيارة من طرازات عام 2021 إلى عام 2023 من Ford Expedition وLincoln Navigator، إضافة إلى شاحنات Ford Super Duty من موديلات عام 2022 و عام 2023، وتشمل F-250 SD وF-350 SD وF-450 SD وF-550 SD وF-600 SD.

سبب استدعاء سيارات فورد

مشكلة سيارات فورد تتعلق بأذرع مساحات الزجاج الأمامي، حيث انها يمكن أن تتعرض للكسر أو التلف، وهذا يؤدي إلى توقف المساحات عن العمل بشكل كامل أثناء القيادة.

وبالتالي فإن تعطل المساحات يمثل خطر حقيقي على السلامة، خاصة في الظروف الجوية السيئة منها، الأمطار الغزيرة أو الثلوج أو الضباب، ويعتمد السائق بشكل كبير على وضوح الرؤية لتفادي الحوادث.

وأوضحت فورد أن هذا الخلل قد يزيد من احتمالية وقوع الحوادث بسبب انخفاض قدرة السائق على رؤية الطريق بشكل واضح، خصوصاً أثناء القيادة بسرعات عالية أو في الطقس القاسي، ويعد هذا النوع من الأعطال من المشكلات الخطيرة نسبياً، لأن مساحات الزجاج الأمامي تعتبر من أهم أنظمة السلامة الأساسية في السيارة، فهي تساعد السائق على الحفاظ على رؤية واضحة للطريق في مختلف الظروف الجوية.

وسيقوم الوكلاء المعتمدين لدى فورد بفحص أذرع المساحات في السيارات المتضررة، مع استبدال القطع المعيبة إذا لزم الأمر، وذلك من دون أي تكلفة إضافية على العملاء.

كيفية استدعاء سيارات فورد

وستبدأ فورد بإرسال رسائل أولية إلى أصحاب السيارات المتأثرة لإبلاغهم بالمخاطر المرتبطة بالمشكلة، على أن يتم إرسال رسائل إضافية لاحقاً بمجرد توفر الحل النهائي وبدء تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل.

وأصبحت أرقام هياكل السيارات المتأثرة VIN متاحة للبحث عنها ، ما يسمح لأصحاب السيارات بالتأكد مما إذا كانت سياراتهم مشمولة بالاستدعاء.

وجدير بالذكر ان الاستدعاءات تأتي ضمن سلسلة من حملات الاستدعاء التي تشهدها شركات السيارات بشكل متكرر، وتسعى الشركات إلى معالجة أي عيوب تقنية أو ميكانيكية قد تؤثر على سلامة السائقين والركاب قبل أن تتحول إلى مشكلات أكبر على الطرقات.

كما ان شاحنات Super Duty وسيارات Expedition وNavigator من أهم الطرازات لدى فورد في سوق السيارات، ما يجعل هذا الاستدعاء واحداً من أكبر الاستدعاءات التي تواجهها الشركة خلال الفترة الأخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

النائب محمد سمير بلتاجي

تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

الفيديو

حدث في دولة عربية.. الداخلية تحسم الجدل بشأن فيديو تعدي شخص على طفلة

اسبوع الأعياد

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

الزمالك

سيف زاهر يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

حالة الطقس

تحذير من "الأرصاد": شبورة كثيفة وأمطار تضرب البلاد غدا

زيادة المرتبات 2026

بعد قرار الحكومة.. هل يتم صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

انتهاك صارخ.. الأزهر يدين جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل

أذكار النوم مكتوبة كاملة

أذكار النوم مكتوبة كاملة.. رددها لنوم هادئ وقلب مطمئن

وزارة الأوقاف

ذكرى مذ.بحة بحر البقر.. الأوقاف: د.ماء الأطفال شاهدة على وحشية العدوان وقوة الإرادة المصرية

بالصور

فيتامينات ومعادن.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البقدونس؟

دينزا Z9GT تقتحم أوروبا.. شحن خارق وأداء فائق في فئة الفخامة الكهربائية

دينزا Z9GT
دينزا Z9GT
دينزا Z9GT

قبل شم النسيم.. نصائح لتناول الفسيخ والرنجة دون أضرار

نصائح لتناول الفسيخ و الرنجة دون أضرار..
نصائح لتناول الفسيخ و الرنجة دون أضرار..
نصائح لتناول الفسيخ و الرنجة دون أضرار..

يارا بفستان كب أنيق في جلسة تصوير جديدة

يارا بفستان كب أنيق في جلسة تصوير جديدة
يارا بفستان كب أنيق في جلسة تصوير جديدة
يارا بفستان كب أنيق في جلسة تصوير جديدة

فيديو

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

مرض والد حمادة هلال

شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد