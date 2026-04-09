كشفت شركة فورد عن أطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلي 422 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تتعلق بمساحات الزجاج الأمامي .

استدعاء 420 ألف سيارة فورد لهذا السبب

طرازات فورد المعنية بالاستدعاء

ويشمل الاستدعاء عدد 422.613 سيارة من طرازات عام 2021 إلى عام 2023 من Ford Expedition وLincoln Navigator، إضافة إلى شاحنات Ford Super Duty من موديلات عام 2022 و عام 2023، وتشمل F-250 SD وF-350 SD وF-450 SD وF-550 SD وF-600 SD.

سبب استدعاء سيارات فورد

مشكلة سيارات فورد تتعلق بأذرع مساحات الزجاج الأمامي، حيث انها يمكن أن تتعرض للكسر أو التلف، وهذا يؤدي إلى توقف المساحات عن العمل بشكل كامل أثناء القيادة.

استدعاء 420 ألف سيارة فورد لهذا السبب

وبالتالي فإن تعطل المساحات يمثل خطر حقيقي على السلامة، خاصة في الظروف الجوية السيئة منها، الأمطار الغزيرة أو الثلوج أو الضباب، ويعتمد السائق بشكل كبير على وضوح الرؤية لتفادي الحوادث.

وأوضحت فورد أن هذا الخلل قد يزيد من احتمالية وقوع الحوادث بسبب انخفاض قدرة السائق على رؤية الطريق بشكل واضح، خصوصاً أثناء القيادة بسرعات عالية أو في الطقس القاسي، ويعد هذا النوع من الأعطال من المشكلات الخطيرة نسبياً، لأن مساحات الزجاج الأمامي تعتبر من أهم أنظمة السلامة الأساسية في السيارة، فهي تساعد السائق على الحفاظ على رؤية واضحة للطريق في مختلف الظروف الجوية.

استدعاء 420 ألف سيارة فورد لهذا السبب

وسيقوم الوكلاء المعتمدين لدى فورد بفحص أذرع المساحات في السيارات المتضررة، مع استبدال القطع المعيبة إذا لزم الأمر، وذلك من دون أي تكلفة إضافية على العملاء.

كيفية استدعاء سيارات فورد

وستبدأ فورد بإرسال رسائل أولية إلى أصحاب السيارات المتأثرة لإبلاغهم بالمخاطر المرتبطة بالمشكلة، على أن يتم إرسال رسائل إضافية لاحقاً بمجرد توفر الحل النهائي وبدء تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل.

وأصبحت أرقام هياكل السيارات المتأثرة VIN متاحة للبحث عنها ، ما يسمح لأصحاب السيارات بالتأكد مما إذا كانت سياراتهم مشمولة بالاستدعاء.

استدعاء 420 ألف سيارة فورد لهذا السبب

وجدير بالذكر ان الاستدعاءات تأتي ضمن سلسلة من حملات الاستدعاء التي تشهدها شركات السيارات بشكل متكرر، وتسعى الشركات إلى معالجة أي عيوب تقنية أو ميكانيكية قد تؤثر على سلامة السائقين والركاب قبل أن تتحول إلى مشكلات أكبر على الطرقات.

كما ان شاحنات Super Duty وسيارات Expedition وNavigator من أهم الطرازات لدى فورد في سوق السيارات، ما يجعل هذا الاستدعاء واحداً من أكبر الاستدعاءات التي تواجهها الشركة خلال الفترة الأخيرة.