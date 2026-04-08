محافظ دمياط يتفقد الهناجر الصناعية ومركز تكنولوجيا الأثاث

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة بمدينة دمياط للأثاث، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث.

حيث تفقد " المحافظ " عدد من الهناجر الصناعية بالمدينة ، واطلع على كافة الإمكانيات و المعدات الحديثة المستخدمة فى الصناعة بمراحلها المختلفة، وذلك لمواكبة آخر التطورات التى طرأت على الصناعة ، و المجالات الاستثمارية الموجودة بالمدينة ودخول استثمارات من عدد من الدول .

واشاد " محافظ دمياط " بجودة المنتجات التى تنتجها الهناجر الصناعية بالمدينة، طبقًا لمعايير الجودة والذى أهلها للتصدير والمنافسة بالأسواق العالمية.

وواصل " المحافظ " جولته بالمدينة بتفقد مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة ، وتعرف على الاعمال التى يقدمها من تدريب للطلاب والصناع و دعم فنى للصناع أيضًا ، وكذلك تنفيذ اختبارات الجودة ، حيث اطلع على الإمكانيات الموجودة بالمركز ومعامل الاختبارات و آليات العمل به لتنفيذ تلك الأهداف.

واختتم جولته بمتابعة الموقف التنفيذى بالمنطقة الحرة العامة، حيث تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " الأعمال الجارية والانشائية للمبانى الخدمية والاسوار ، واطلع على نسب التنفيذ ، وخطة نهو المرحلة الأولى ومخطط المرحلة الثانية

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " مجددًا أن الإمكانيات التى تحظى بها مدينة دمياط للأثاث تجعلها من اهم المدن الصناعية ليس فقط داخل مصر وإنما خارجها أيضًا، لافتًا إلى أن المدينة تدعم جهود الدولة للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من أهم الصناعات المحلية التى تشتهر بها محافظة دمياط وبالأخص مع وجود الأيدي العاملة الماهرة بها.