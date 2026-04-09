أشهى وأبسط وصفة للترمس والحمص كوجبة خفيفة

اذا كنتي تودين التحضير ليوم شم النسيم بشكل مميز يمكن تقديم الترمس والحمص في اسرع وقت



- طريقة تحضير الترمس:

المكونات:

ترمس (حسب الرغبة)

ماء

ملح

ورق غار (اختياري)

كمون أو فلفل (اختياري)



طريقة التحضير:

1. نقع الترمس:

ضع الترمس في وعاء واسع وغمره بالماء البارد لمدة 12 ساعة على الأقل، ويفضل ليلة كاملة.

يُستحسن تغيير الماء مرتين إلى ثلاث مرات خلال النقع لتخفيف المرارة.

2. سلق الترمس:

صفّ الترمس من ماء النقع، وضعه في قدر كبير.

أضف ماء نظيف يكفي لتغطيته، ورشة ملح، وبعض أوراق الغار إن رغبتِ.

اغليه على نار متوسطة، ثم خفف النار واتركه يغلي بهدوء لمدة 45–60 دقيقة أو حتى يصبح طريّاً.

3. التقديم:

صفّ الترمس من الماء، واتركه يبرد قليلاً.

يمكن تقديمه مع الملح أو رشّة من الكمون والفلفل حسب الذوق.



> ملاحظة: إذا لم يُغير ماء النقع جيداً، قد يحتفظ الترمس بطعم المرارة.



- طريقة تحضير الحمص المسلوق:

المكونات:

حمص ناشف

ماء

ملح

بيكربونات الصودا (اختياري لتسهيل السلق)



طريقة التحضير:

1. نقع الحمص:

ضع الحمص في وعاء، وغمره بالماء كاملاً لمدة 8–12 ساعة.

يمكن إضافة رشة بيكربونات الصودا لتسهيل عملية السلق، وهذا اختياري.

2. سلق الحمص:

صفّ الحمص من ماء النقع، وضعه في قدر، وغمره بماء جديد، مع إضافة الملح حسب الرغبة.

اغليه على نار متوسطة لمدة ساعة تقريباً أو حتى يصبح طريّاً.

3. التقديم:

صفّ الحمص من الماء، وقدمه مع رشة من الملح أو زيت الزيتون أو الكمون حسب الرغبة.

يمكن الاحتفاظ بالحمص في الثلاجة لعدة أيام لاستخدامه لاحقاً في السلطات أو الساندويتشات.