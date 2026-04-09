قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
ضربوه بألة حادة.. إصابة شخص إثر وقوع مشاجرة في الدقهلية
لقاء عربي أوروبي لبحث التصعيد في الأراضي العربية ووقف الحرب على إيران
إيران تستخدم الذكاء الاصطناعي للسخرية من ترامب .. من ينتصر في حرب الميمز؟
26 مليار جنيه أرباحا.. صعود مؤشرات البورصة وتعطيل التداول الأحد والإثنين
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أشهى وأبسط وصفة للترمس والحمص كوجبة خفيفة

الترمس
الترمس
ريهام قدري

اذا كنتي تودين التحضير ليوم شم النسيم بشكل مميز يمكن تقديم الترمس والحمص في اسرع وقت


- طريقة تحضير الترمس:

المكونات:

ترمس (حسب الرغبة)

ماء

ملح

ورق غار (اختياري)

كمون أو فلفل (اختياري)


طريقة التحضير:

1. نقع الترمس:

ضع الترمس في وعاء واسع وغمره بالماء البارد لمدة 12 ساعة على الأقل، ويفضل ليلة كاملة.

يُستحسن تغيير الماء مرتين إلى ثلاث مرات خلال النقع لتخفيف المرارة.

2. سلق الترمس:

صفّ الترمس من ماء النقع، وضعه في قدر كبير.

أضف ماء نظيف يكفي لتغطيته، ورشة ملح، وبعض أوراق الغار إن رغبتِ.

اغليه على نار متوسطة، ثم خفف النار واتركه يغلي بهدوء لمدة 45–60 دقيقة أو حتى يصبح طريّاً.

3. التقديم:

صفّ الترمس من الماء، واتركه يبرد قليلاً.

يمكن تقديمه مع الملح أو رشّة من الكمون والفلفل حسب الذوق.


> ملاحظة: إذا لم يُغير ماء النقع جيداً، قد يحتفظ الترمس بطعم المرارة.


- طريقة تحضير الحمص المسلوق:

المكونات:

حمص ناشف

ماء

ملح

بيكربونات الصودا (اختياري لتسهيل السلق)


طريقة التحضير:

1. نقع الحمص:

ضع الحمص في وعاء، وغمره بالماء كاملاً لمدة 8–12 ساعة.

يمكن إضافة رشة بيكربونات الصودا لتسهيل عملية السلق، وهذا اختياري.

2. سلق الحمص:

صفّ الحمص من ماء النقع، وضعه في قدر، وغمره بماء جديد، مع إضافة الملح حسب الرغبة.

اغليه على نار متوسطة لمدة ساعة تقريباً أو حتى يصبح طريّاً.

3. التقديم:

صفّ الحمص من الماء، وقدمه مع رشة من الملح أو زيت الزيتون أو الكمون حسب الرغبة.

يمكن الاحتفاظ بالحمص في الثلاجة لعدة أيام لاستخدامه لاحقاً في السلطات أو الساندويتشات.

الترمس طريقة الترمس ترمس ترمس وحمص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استهداف جسر القاسمية.. غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني

أرشيفية

مصطفى بكري: ماسبيرو قلعة الإعلام المصري..وفهمي عمر كان نموذجًا مميزًا في المهنية

أرشيفية

خبير يكشف تأثير بؤر التوتر على اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

فيديو

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد