نصبوا على مواطنين.. القبض على المسؤولين عن 3 شركات لتسفير العمالة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (3 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الإسكندرية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد ، والترويج لأنشطتهم عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (3 أشخاص) وبحوزتهم (جوازات سفر لعدد من المواطنين وصور ضوئية منها – عقود عمل بالخارج – عدد 2 هاتف محمول ، جهاز لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – إعلانات خاصة بالشركات)..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.





