برلمان

وكيل دينية النواب : تعزيز الجهود المصرية بقيادة الرئيس هدّأ التوترات الإقليمية

الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي خلال الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قادتها القاهرة تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في الوصول إلى وقف إطلاق النار وتهدئة التوترات.

وأشار المحمدي إلى أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يمثل خطوة مهمة نحو احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس إدراكًا عالميًا لأهمية التهدئة وتجنب الانزلاق نحو صراعات واسعة. وأضاف أن الجهود المصرية لم تقتصر على الوساطة التقليدية، بل امتدت إلى تقديم رؤى متوازنة وسعي مستمر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، مستفيدين من علاقات مصر المتوازنة وخبرتها الطويلة في إدارة الأزمات.

وأوضح أن الدور المصري تميز بالهدوء والفاعلية، وهو ما ساعد في خلق أرضية مشتركة لإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى التوصل إلى حلول مستدامة، بما يعزز الثقة الدولية في قدرة القاهرة على لعب دور مؤثر في حفظ الأمن القومي العربي.

كما رحب وكيل لجنة الشئون الدينية بإعلان فتح مضيق هرمز، مشددًا على أن هذه الخطوة تعزز استقرار حركة التجارة العالمية وتدعم الاقتصاد الدولي، مؤكدًا أن تأمين الممرات المائية الحيوية جزء أساسي من حماية أمن الخليج واستقراره.

وأشار المحمدي إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق من خلال الالتزام الكامل بوقف العمليات العسكرية، وإطلاق مسار تفاوضي شامل يراعي مصالح جميع الأطراف والشواغل الأمنية للدول العربية، خاصة دول الخليج، مؤكدًا أن تعزيز الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس رؤية استراتيجية واضحة لدعم الحلول السلمية ورفض الانزلاق نحو النزاعات المسلحة، ويؤكد مكانة مصر كفاعل رئيسي في معادلة الأمن الإقليمي.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

واقعة مؤلمة لحمادة هلال

قالي ريحتك وحشة.. واقعة مؤلمة لـ حمادة هلال مع مطرب شهير

تعرض درة للاجهاض

تحلم بالأمومة وتخاف المرض.. أسرار تكشفها درة للمرة الأولى

ضياعُ شنطةِ طفلِ المنيا

الناس ظالمانا… والدة طفل المنيا توضح حقيقة ضياع الشنطة

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

