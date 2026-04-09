سعر بورشه 911 GT3 سبورت كابريوليه 2026 في السعودية

كشفت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 911 GT3 سبورت كابريوليه موديل 2026، وتنتمي 911 GT3 سبورت كابريوليه لفئة السيارات الكوبيه، وتأتي 911 GT3 سبورت كدمج استثنائي بين أداء الحلبات القاسي والقيادة المكشوفة .

محرك بورشه 911 GT3 سبورت كابريوليه موديل 2026

تحصل سيارة بورشه 911 GT3 سبورت كابريوليه موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي، وتنتج قوة تتراوح ما بين 502 إلي 510 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تركيز بورشه 911 GT3 سبورت كابريوليه موديل 2026 على مواد خفيفة الوزن لتقليل الوزن بنسبة تصل إلى 15%، وتتميز بهدوء تصميمي بدون جناح خلفي ضخم، أو خيارات ديناميكية هوائية متطورة، وبها مقصورة موجهة بالكامل للسائق مع مواد كاربون فايبر ومقاعد سباق.

سعر بورشه 911 GT3 سبورت كابريوليه موديل 2026

تباع سيارة بورشه 911 GT3 سبورت كابريوليه موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 950 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

أسس فرديناند بورش شركة بورش عام 1947 وكان العقل المدبر وراء تصميم سيارة "فولكس فاجن بيتل" الشهيرة.

وفي عام 1948 أطلق فيري ابن فرديناند سيارة بورش 356، وهي أول سيارة إنتاجية تحمل العلامة، وفي عام 1964 تم تقديم بورش 911، التي أصبحت الطراز الأكثر شهرة ونجاحاً في تاريخ الشركة، وأطلقت طرازات مثل 924 و944، وفي التسعينات طرحت بوكستر لتعزيز المبيعات.

ومنذ عام 2000 حتي الان دخلت بقوة سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بـ كايين عام 2002، ثم أطلقت السيارة الكهربائية تايكان، كما أصبحت جزء من مجموعة فولكس فاجن منذ 2011.