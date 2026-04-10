نهضة بركان يلجأ إلى المحكمة الرياضية بعد إيقاف لاعبه بسبب المنشطات

كشفت تقارير صحفية، عن لجوء نادي نهضة بركان المغربي، إلى المحكمة الرياضية بشأن إيقاف لاعب الفريق الأول حمزة الموساوي لمدة عامين بسبب ثبوت تناوله مادة محظورة.

ووفقًا لجريدة 20 دقيقة المغربية فإنه وفق معطيات متطابقة، فإن اللاعب تناول دواء مخصصا لعلاج الحساسية يحتوي على مواد تدخل ضمن قائمة المواد المحظورة، وذلك دون استشارة طبية مسبقة، وهو ما اعتبرته الهيئات المختصة نوعا من الإهمال.

وأشارت إلى أن الحالات المماثلة غالبا ما تعاقب بعقوبات أخف تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، الأمر الذي دفع إدارة نهضة بركان إلى التحرك قانونيا للطعن في العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي.

كانت اللجنة التأديبية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد استمعت لحمزة الموساوي، الأربعاء الماضي، قبل إصدار قرار توقيفه لسنتين.

وجاءت نتيجة اختبار المنشطات الخاص باللاعب إيجابية عقب المباراة التي جمعت نهضة بركان بنادي بيراميدز المصري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.