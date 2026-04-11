ارتكاب هذا الفعل في شم النسيم يعرض التجار للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه

مع اقتراب الاحتفال بشم النسيم 2026 ، يتجه العديد من التجار معدومي الضمير إلى استغلال المواطنين وبيع فسيخ ورنجة فاسدة مستغلين هذه المناسبة في تحقيق أرباح مالية على حساب صحة المواطن .

عقوبة بيع فسيخ ورنجة فاسدة

قانون العقوبات واجه هذه الجرائم بالحبس والغرامة المالية التي قد تصل لـ 20 ألف جنيه، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.



كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.



و وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبات رادعة للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.



حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.