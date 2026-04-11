الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالمجان.. فحص وعلاج 1422 مواطنًا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، توقيع الكشف الطبي على 1422 مواطنًا خلال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية 73 بمركز الرياض، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم إجراء الكشف الطبي على 110 حالات باطنة، و116 حالة أطفال، و87 حالة جلدية، و68 حالة صدر، و57 حالة قلب، و136 حالة أنف وأذن، و96 حالة رمد، و38 حالة نساء، و96 حالة عظام، و85 حالة مخ وأعصاب، و32 حالة نفسية وعصبية، و43 حالة مسالك، و22 حالة جراحة عامة، و140 حالة أسنان، بالإضافة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع صرف الأدوية مجانًا لجميع الحالات. 

وأكد استمرار جهود الدولة في دعم القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية متنوعة للأهالي، مع استدامة مبادرتي «100 مليون صحة» و«افحص واطمئن» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتنفيذ ندوات للتثقيف الصحي للتوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن تقديره للجهود المبذولة في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا بالمحافظة، موجهًا خالص الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، وحرصه على وصول الخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين في محافظة كفر الشيخ.

